Uli Jon Roth na jedynym koncercie w Polsce

3 września w Mega Clubie w Katowicach odbędzie się jedyny polski koncert Uli Jona Rotha, byłego gitarzysty grupy Scorpions.

Uli Jon Roth powraca do Polski /fot. Leszek Kotarba /East News

"Zapraszam wszystkich fanów rocka i gitarowych dźwięków do Katowic, do Mega Clubu - mówi Uli Jon Roth - Wykonamy tam przepiękny koncert, podczas którego usłyszycie wszystkie utwory z albumu 'Tokyo Tapes' w moich najnowszych, autorskich aranżacjach - dodaje muzyk.

"Tokyo Tapes" to wydany w 1978 roku, pierwszy koncertowy album grupy Scorpions. Tuż przed wydaniem tej płyty Roth odszedł z niemieckiej formacji, rozpoczynając karierę solową.

Magazyn "Guitar World" umieścił Rotha na 50. miejscu na liście 100 najlepszych gitarzystów heavymetalowych wszech czasów.

Z grupą Scorpions nagrał cztery studyjne płyty: "Fly to the Rainbow", "In Trance", "Virgin Killer" i "Taken by Force". Poza współtworzeniem sporej części materiału, był również głównym wokalistą w utworach "Hell-Cat", "Polar Nights", "Dark Lady", "Sun In My Hand", "Drifting Sun" i "Fly to the Rainbow".

Bilety: 99 zł (przedsprzedaż) i 110 zł (w dniu koncertu).