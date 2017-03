Ugly Kid Joe na dwóch koncertach w Polsce

Na początku czerwca do Polski powróci zespół Ugly Kid Joe, pamiętany z przebojów "Everything About You" i "Cats In The Cradle".

Ugly Kid Joe powracają do Polski /fot. Duncan Bryceland / Rex Features /East News

Ugly Kid Joe, którzy zaczęli jako cover band Black Sabbath, szybko stali się jednym z najistotniejszych zespołów na kalifornijskiej scenie muzycznej.

Unikalny styl Ugly Kid Joe to połączenie hard rocka, southern, funku, rapu i thrashu. Zadebiutowali oni w 1991 roku z EP-ką "As Ugly As They Wanna Be" i szybko osiągnęli sukces, sprzedając ponad 2 miliony kopii i jednocześnie stając się najlepiej sprzedającą się debiutancką EP-ką na świecie.

Po kilku trasach koncertowych z takimi wykonawcami jak Black Sabbath, Def Leppard, czy Motörhead, Ugly Kid Joe wydali swoją pierwszą płytę, "America's Least Wanted", która dotychczas dwukrotnie pokryła się platyną w Stanach Zjednoczonych. To z niej pochodzi przebój "Everything About You" (ponad 153, mln odtworzeń).



Clip Ugly Kid Joe Everything About You

Drugi album zespołu, "Menace to Sobriety", również spotkał się z pozytywnymi recenzjami na świecie, zdobywając tytuł albumu roku magazynu "Kerrang!". Jednak po problemach z wytwórnią i średnim przyjęciu następnej płyty Ugly Kid Joe wyruszyli na pożegnalną trasę koncertową i przerwali swoją działalność, z 5 milionami sprzedanych płyt na koncie.

Clip Ugly Kid Joe Cats In The Cradle

Ugly Kid Joe powrócili w 2011 roku z nową EP-ką zatytułowaną "Stairway to Hell" i od tamtego czasu nieustannie są w trasie, odwiedzając zarówno ojczyste USA, jak i Australię czy Azję. W 2013 roku zawitali także do Polski, dając koncert na Przystanku Woodstock.

Wizyta w naszym kraju spodobała im się tak bardzo, że potem był koncert klubowy, na którym mniejsza publika także przyjęła ich entuzjastycznie.

4 czerwca Amerykanie zagrają w Krakowie (Kwardat), a dzień później we Wrocławiu (Firlej).