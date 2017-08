"Tribute to Michael Jackson": Ania Dąbrowska, Kasia Cerekwicka i Kuba Badach

24 września w Hali Torwar w Warszawie odbędzie się kolejna odsłona projektu "Tribute to Michael Jackson Symfonicznie.

Przeboje Michaela Jacksona zaśpiewa m.in. Ania Dąbrowska /AKPA

Utwory zmarłego w czerwcu 2009 r. Króla Popu wykonują Ania Dąbrowska, Kasia Cerekwicka i Kuba Badach.

Wokalistom towarzyszą Chór Akademicki UAM, Orkiestra Symfoniczna l'Autunno oraz band pod kierownictwem Jacka Piskorza, który to objął kierownictwo muzyczne nad całym wydarzeniem.

Twórcy przygotowali specjalne aranżacje takich przebojów Michaela Jacksona, jak m.in. "Man in the Mirror", "Thriller", "Black or White" czy "Billie Jean".

Bilety:



Płyta stojące: 69 zł - normalny / 51 zł - ulgowy

Trybuna siedzące: 89 zł - normalny / 66 zł - ulgowy

Golden Circle płyta stojące: 119 zł - normalny / 89 zł - ulgowy.

