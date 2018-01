Trasa "Orkiestra w rytmie disco" odwołana. Poważne oskarżenia

Tuż przed startem trasy "Orkiestra w rytmie disco" (koncerty gwiazd disco polo z łódzką Orkiestrą Symfoniczną) całość została odwołana ze względu na małe zainteresowanie projektem.

Marcin Miller (Boys) miał byc jedną z gwiazd trasy "Orkiestra w rytmie disco" /Fot. Tomasz Radzik/Agencja SE / East News

"W związku z tym, że jest małe zainteresowanie projektem ORKIESTRA W RYTMIE DISCO postanowiliśmy odwołać koncerty. Osoby, które kupiły bilety mają możliwość ich zwrotu w punkcie sprzedaży" - czytamy na facebookowym profilu trasy.

Propozycja współpracy wyszła od Łódzkiej Orkiestry Filmowej i jej dyrygenta Piotra Piątkowskiego. Swoje przeboje w filharmoniach mieli wykonać Boys, Bayer Full, Weekend, Piękni i Młodzi oraz MixDance.

Posłuchaj utworu "Chcę być przy Tobie" Boys w serwisie Teksciory.pl!

Koncerty w Bielsko-Białej, Włocławku, Kielcach, Częstochowie, Płocku, Toruniu i Bydgoszczy pierwotnie miały się odbyć w grudniu 2017 i styczniu 2018 r. Później przesunięto start trasy na 18 stycznia.

Tuż przed startem koncertów na Facebooku orkiestry pojawiło się oświadczenie muzyków, w których czytamy, że za odwołanie trasy odpowiada agencja Good Crew.



"Wszyscy zostaliśmy oszukani, nie mniej jednak przez profesjonalizm, wielką chęć zrealizowania projektów oraz przez szacunek dla fanów daliśmy Agencji jeszcze jedną szansę, z której niestety nie skorzystała" - czytamy.

Muzycy wezwali też właścicielkę agencji do wystosowania przeprosin do fanów, którzy kupili bilety, a także do zapłaty należności względem wykonawców.