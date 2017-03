Tove Lo zaśpiewa w Warszawie. Dodatkowy koncert

19 czerwca, dzień po występie w roli supportu przed Coldplay w Warszawie, na solowym koncercie zaśpiewa Tove Lo.

Tove Lo zaśpiewa w Warszawie dwukrotnie /fot. Michael Loccisano /Getty Images

Tove Lo wystąpi 19 czerwca w Stodole w Warszawie. Bilety kosztują od 121 zł.



Szwedka znana jest ze swoich ekspresyjnych zachowań na scenie (m.in. często zdarza jej się pokazywać piersi publiczności).



29-latka obecnie uważana jest za jedną z najśmielszych gwiazd w branży muzycznej. Jednak wokalistka w ogóle nie przejmuje się przyszłymi konsekwencjami. "Nie myślę o tym. Wiele gwiazd mówi, że coś chciały zrobić, ale ktoś im nie pozwala. Nigdy tego nie doświadczyłam" - dodała.

Zadebiutowała w 2014 roku, wydając płytę "Queen of the Clouds", która sprzedała się w ponad milionowym nakładzie, a jej utwory przekroczyły liczbę miliarda odsłuchań w serwisie Spotify. Zdobyła ogromną popularność głównie za sprawą singla "Habits (Stay High)". Utwór w wersji zremiksowanej przez duet Hippie Sabotage został odtworzony na platformie Youtube już ponad pół miliarda razy i osiągnął 3. miejsce na liście Billboard Hot 100.

"Pochodzę z małego kraju i ten ogromny sukces bardzo mnie zaskoczył. To dla mnie wiele znaczy" - mówi Tove i dodaje: "Jest pewien główny nurt tego, jak postrzegana jest rola kobiety w społeczeństwie i zazwyczaj nie ma on nic wspólnego z tym, co ja robię. Mam nadzieję również, że mam jakiś wpływ na zmiany i na to, że ludzie zaczynają mówić, co myślą na ten temat".

Tove obecnie promuje album "Lady Wood", który ukazał się w październiku 2016 roku. Wydała też wizualny projekt "Fairy Dust" zawierający teledyski do utworów z "Lady Wood": "True Disaster", "Influence", "Lady Wood", "Cool Girl" i "Vibes".

Wokół produkcji pojawiło się wiele kontrowersji. Obraz tymczasowo został zdjęty z Youtube ze względu na nieodpowiednie treści. Niedługo potem wrócił do serwisu, jednak mogą obejrzeć go jedynie widzowie dorośli.

Udział w trasie z Coldplay nie jest przypadkiem - Tove Lo wystąpiła gościnnie w piosence "Fun" z ostatniego albumu Brytyjczyków.