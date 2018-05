​Tom Odell wraca do Polski. Zagra na nowym festiwalu

Tom Odell wystąpi 1 września w Poznaniu na Late Summer Festival nad jeziorem Malta w Poznaniu.

Tom Odell zadebiutował w 2012 roku EP-ką "Songs from Another Love", która została przyjęta przez słuchaczy i krytyków z wielkim entuzjazmem i zwróciła na niego uwagę wielu wpływowych dziennikarzy muzycznych.

Ważnym osiągnięciem w dorobku artysty jest zdobycie BRITs’ Critics’ Choice Award - nagrody, którą we wcześniejszych latach wygrali m.in. Florence & The Machine czy Adele. Rok później, nakładem Columbia Records, ukazał się debiutancki longplay artysty "Long Way Down". Przed premierą swojego pierwszego krążka Odell wystąpił jako support grupy The Rolling Stones w Londynie, co bez wątpienia pomogło muzykowi osiągnąć większą popularność.

Od momentu wydania debiutanckiego albumu kariera muzyka rozwija się bardzo prężnie. Dowodem tego była druga płyta - "Wrong Crowd". Singlami promującymi ostatnie wydawnictwo były utwory "Wrong Crowd", "Magnetised" oraz "Somehow", które jeszcze przed premierą albumu zapowiedziały subtelną zmianę muzycznej stylistyki Toma Odella. Krążek zebrał dobre opinie, a wokalista wyprzedał w Polsce takie sale jak warszawski Torwar czy Hala nr 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Podczas Late Summer Festival - nowego miejskiego festiwalu - wystąpi także Daria Zawiałow (laureatka dwóch Fryderyków 2018 w kategoriach fonograficzny debiut roku oraz album roku alternatywa za płytę "A Kysz!") oraz Katarzyna Nosowska, Ralph Kaminski, Muchy, Mery Spolsky, Kamil Pivot i Pepe. Festiwal odbędzie się 1 września na dwóch scenach umiejscowionych na mecie toru regatowego nad Jeziorem Malta w Poznaniu.