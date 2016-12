Tokio Hotel z nową płytą w Polsce (singel "Something New")

Niemiecka grupa Tokio Hotel utworem "Something New" zapowiada nowy album "Dream Machine". Zespół dowodzony przez braci Kaulitzów 12 kwietnia 2017 r. zaprezentuje się w Warszawie.

Bracia Tom i Bill Kaulitzowie (Tokio Hotel) nie przypominają już idoli nastolatków /SPW / Splash News /East News

Po ponad dwóch latach od premiery "Kings of Suburbia" z października 2014 roku, Tokio Hotel prezentuje pierwszą zapowiedź nowego materiału.

Reklama

Piąty album Niemców, zatytułowany "Dream Machine", do sprzedaży trafi 3 marca 2017 r. Już teraz możecie posłuchać singla "Something New".

Dodajmy, że w ramach promocji tej płyty kwartet z Magdeburga ruszy w trasę, która obejmie też Polskę. Zespół ponownie zagra w Warszawie - 12 kwietnia 2017 r. w Klubie Progresja.

"Nasze nowe utwory są bezpiecznie ukryte. Nikt ich jeszcze nie słyszał i tak pozostanie! Nasza najnowsza płyta będzie wyjątkowa. Zupełnie inna od tego, co robiliśmy do tej pory. Włożyliśmy w nią całą swoją duszę" - zapowiada wokalista Bill Kaulitz.

Wideo Tokio Hotel - Something New (Audio)

Wideo Tokio Hotel o swoich fanach (Dzień Dobry TVN/x-news)

Tokio Hotel w Warszawie - 27 marca 2015 r. 1 13 Polscy fani przygotowali specjalne atrakcje dla swoich idoli, m.in. kolorowe bransoletki. Autor zdjęcia: fot. Rafał Kudyba Źródło: mfk.com.pl 13