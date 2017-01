​Thomas Dybdahl na dwóch koncertach w Polsce

Thomas Dybdahl wystąpi w Polsce. Wokalista zagra 15 maja w poznańskiej Meskalinie i 16 maja w Grizzly Gin Bar w Warszawie.

Karierę solową Thomas Dybdahl rozpoczął w 2000 roku, kiedy po odejściu z grupy Quadraphonics wydał EP-kę pod tytułem "Bird".

W początkach solowej działalności muzyk nie odnosił wielu sukcesów, jednak wszystko zmieniło się wraz z premierą debiutanckiego krążka "...That Great October Sound". Płyta okazała się ogromnym sukcesem w rodzimym kraju wokalisty, a o Dybdahlu zaczęto mówić także poza jego granicami. Muzyka porównywano między innymi do Nicka Cave'a czy Jeffa Buckley'a.

Kolejne wydawnictwa przyniosły artyście jeszcze większą popularność i wiele nagród, m.in. nominację do nagrody Grammy.

Obecnie Dybdahl kończy swoją siódmą solową płytę "The Great Plains", której premiera przewidziana jest na 24 lutego. Na polskich koncertach zaprezentuje więc głównie najnowszy materiał.



