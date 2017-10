Thirty Seconds to Mars: Koncert w Polsce w 2018 r.

18 kwietnia 2018 r. w Atlas Arenie w Łodzi wystąpi dowodzona przez Jareda Leto amerykańska grupa Thirty Seconds to Mars.

Na czele Thirty Seconds to Mars stoi Jared Leto /fot. Kevin Winter /Getty Images

Amerykanie właśnie ogłosili europejską trasę koncertową zaplanowaną na wiosnę 2018 r. Bilety na koncert w Atlas Arenie w Łodzi trafią do sprzedaży 13 października.



Zespół Thirty Seconds to Mars został okrzyknięty jedną z najlepszych koncertowych grup na świecie. Tytuł ten umocnili premierowym wykonaniem koncertowym singla podczas przełomowego występu z wykorzystaniem innowacyjnej technologii podczerwieni i z gościnnym udziałem Travisa Scotta na gali MTV VMA.

"Walk on Water" to pierwszy singel z nadchodzącego piątego studyjnego albumu grupy. Zespół został właśnie nominowany do MTV European Music Awards - gala odbędzie się 12 listopada tego roku.

Clip 30 Seconds to Mars Walk On Water (Lyric Video)

Thirty Seconds to Mars, w składzie Jared Leto, Shannon Leto i Tomo Milicevic, mają na koncie ponad 15 milionów sprzedanych albumów i wyprzedane areny i stadiony na całym świecie. W trakcie kariery otrzymali wiele nagród i wyróżnień, w tym kilkanaście MTV Awards, Billboard Music Award oraz pobili rekord świata Guinessa, wyruszając w najdłuższą trasę koncertową w historii.

4 lipca zespół nakręcił dokument zatytułowany “A Day In the Life of America". Angażujący 90 ekip w 50 stanach (włączając Waszyngton i Puerto Rico) projekt ukazuje jeden dzień z życia w Ameryce. "A Day in the Life of America" ukaże się w 2018 roku.