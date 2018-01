Thirty Seconds to Mars: Drugi koncert w Polsce w 2018 r.

29 sierpnia w Tauron Arenie Kraków wystąpi dowodzona przez Jareda Leto amerykańska grupa Thirty Seconds to Mars. Będzie to drugi polski występ formacji w tym roku - 18 kwietnia zespół pojawi się także w Atlas Arenie w Łodzi.

Na czele Thirty Seconds to Mars stoi Jared Leto /Michael Kovac /Getty Images

Koncert w Krakowie odbędzie się w ramach europejskiej trasy koncertowej, która rozpocznie się już wiosną.

Bilety do Tauron Areny Kraków w cenie od 169 zł dostępne będą w przedsprzedaży dla zarejestrowanych użytkowników strony LiveNation.pl od środy 31 stycznia od 9.00 - przez 12 godzin. Ogólna sprzedaż rusza w piątek 2 lutego o 9.00.

Grupa Thirty Seconds to Mars promować będzie nadchodzący piąty album studyjny. Zespół właśnie opublikował drugiego singla "Dangerous Night".

Wideo Thirty Seconds To Mars - Dangerous Night (Audio)

Jeszcze w sierpniu 2017 r. poznaliśmy pierwszego singla "Walk on Water". Premierowe wykonanie koncertowe odbyło się podczas przełomowego występu z wykorzystaniem innowacyjnej technologii podczerwieni i z gościnnym udziałem Travisa Scotta na gali MTV VMA.

Clip 30 Seconds to Mars Walk On Water (Lyric Video)

Thirty Seconds to Mars, w składzie Jared Leto, Shannon Leto i Tomo Milicevic, mają na koncie ponad 15 milionów sprzedanych albumów i wyprzedane areny i stadiony na całym świecie. W trakcie kariery otrzymali wiele nagród i wyróżnień, w tym kilkanaście MTV Awards, Billboard Music Award oraz pobili rekord świata Guinessa, wyruszając w najdłuższą trasę koncertową w historii.

4 lipca zespół nakręcił dokument zatytułowany “A Day In the Life of America". Angażujący 90 ekip w 50 stanach (włączając Waszyngton i Puerto Rico) projekt ukazuje jeden dzień z życia w Ameryce. "A Day in the Life of America" ukaże się w 2018 roku.