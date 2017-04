The Vamps wystąpi w Warszawie

​Wyczekiwana w Polsce grupa The Vamps zagra 22 maja w warszawskiej Progresji.

Członkowie The Vamps wystąpią dla polskiej publiczności /Stuart C. Wilson /Getty Images

The Vamps to brytyjski zespół popowy, który od 2012 roku zdobywa serca nastolatek na całym świecie. Ich klipy mają miliony odsłon w serwisie Youtube, a singel "Can We Dance" na brytyjskich listach przebojów przegrał jedynie z "Counting Stars" One Republic.

Grupę tworzy czterech młodych Brytyjczyków: Brad Simpson (wokalista), James McVey (gitarzysta), Connor Ball (basista) i Tristan Evans (perkusista).

Ich przygoda rozpoczęła się dzięki Youtube, a członkowie zespołu do dziś dbają o swoją obecność w social mediach i kontakt z fanami na całym świecie. Na koncie mają już dwa długogrające albumy ("Meet The Vamps" i "Wake Up"), trasę z McFly i support Seleny Gomez na jej londyńskich koncertach. Ich koncerty wyprzedają się w ciągu kilku godzin, a podczas ostatniej trasy The Vamps zagrali na czterech kontynentach. Wśród nadchodzących, europejskich dat nie zabrakło również Warszawy.

Jako support The Vamps zagra grupa New Hope Club.

Clip The Vamps Can We Dance

