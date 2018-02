The Rolling Stones: Co z koncertem w Polsce?

W ramach trasy "No Stopping" do Polski ma przyjechać legendarna grupa The Rolling Stones. Na razie wciąż są to nieoficjalne informacje.

Mick Jagger (The Rolling Stones) we wrześniu 2017 r. /Hollandse Hoogte / Harold Versteeg / East News

"Wkrótce informacja, która zelektryzuje całą Polskę!" - taki napis wita internautów na stronie nostopping.pl, utrzymanej w żółtej kolorystyce.



W Londynie pojawiły się już tak pomalowane autobusy zapowiadające trasę "No Stopping".

Zapowiadany już przez nas wcześniej występ The Rolling Stones ma się odbyć 7 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Oficjalne ogłoszenie trasy ma się odbyć prawdopodobnie za kilka dni.



Do tej pory jedna z najsłynniejszych grup wszech czasów w Polsce wystąpiła czterokrotnie: dwa koncerty w Sali Kongresowej w Warszawie (1967), na Stadionie Śląskim w Chorzowie (1998) i na Torze Wyścigów Konnych w Warszawie (2007).

"NO STOPPING! Muzyka jest niezbędna. Po jedzeniu, powietrzu, wodzie i cieple, muzyka jest kolejną niezbędną rzeczą do życia" - napisał na Facebooku gitarzysta Keith Richards.







Po zakończeniu tras "América Latina Olé Tour 2016" (w jej ramach odbył się historyczny koncert w Hawanie na Kubie) i jesiennej po USA rockowi weterani w grudniu 2016 r. wypuścili nowy album "Blue & Lonesome" z bluesowymi standardami. To pierwsza płyta The Rolling Stones z nowym materiałem od "A Bigger Bang" z 2005 r.

Clip The Rolling Stones Ride 'Em On Down

Jesienią 2017 r. Mick Jagger (wokal), Keith Richards (gitara), Charlie Watts (perkusja) i Ronnie Wood (gitara) powrócili na trasę do Europy.

"No Filter" objęła jednak zaledwie 13 występów w 12 miastach.

Dyskografię grupy zamyka wydany 1 grudnia 2017 r. składankowy album "On Air" z koncertowymi i studyjnymi nagraniami z BBC z lat 1963-65.