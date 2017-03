The Rasmus na dwóch koncertach w Polsce (nowy utwór "Paradise")

W połowie listopada na dwa koncerty do Polski powróci fińska grupa The Rasmus. Jednocześnie formacja prezentuje nowy singel "Paradise".

Plakat zapowiadający polskie koncerty The Rasmus

Po pięciu latach przerwy w naszym kraju ponownie zagra The Rasmus. Ekipa wokalisty Lauriego Ylönena wystąpi w Warszawie (12 listopada, Klub Stodoła) i Krakowie (14 listopada, Klub Kwadrat).

Finowie poza ogłoszeniem jesiennej trasy koncertowej prezentują też nowy singel "Paradise".

Utwór został nagrany i zmiksowany w Sztokholmie, a wyprodukowany przez szwedzkie The Family.

The Rasmus - Paradise (Announcement)

Przypomnijmy, że w 2012 r. muzycy rockowego kwartetu postanowili sobie zrobić przerwę od The Rasmus i zająć życiem prywatnym. W tym czasie wokalista zespołu przeprowadził się do Los Angeles, a ta zmiana klimatu zdecydowanie odbiła się na nowej twórczości grupy.

"Raj jest rzeczą względną. To, co dla jednego człowieka może być piekłem, dla innego może być właśnie rajem" - mówi Lauri.

