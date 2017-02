The Dillinger Escape Plan powraca do Polski po wypadku

10 sierpnia w Klubie Kwadrat w Krakowie zagra amerykańska grupa The Dillinger Escape Plan. Mathcorowa formacja powróci do naszego kraju po wypadku samochodowym, do którego doszło w drodze z Warszawy do Krakowa w pierwszej połowie lutego.

The Dillinger Escape Plan słynie z widowiskowych koncertów /fot. Michael Loccisano / Getty Images

W wyniku zderzenia ciężarówki z autobusem, którym podróżowała ekipa i muzycy The Dillinger Escape Plan, 13 osób trafiło do szpitali. Do wypadku doszło pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową.

Amerykanie podróżowali z koncertu w Warszawie do Krakowa, gdzie mieli dać kolejny występ w ramach pożegnalnej trasy promującej płytę "Dissociation" z października 2016 r.

"Obiecali dołożyć wszelkich starań do przełożenia koncertu na inny termin - i dotrzymali obietnicy!" - czytamy w ogłoszeniu nowej daty koncertu formacji.

Organizatorzy informują, że bilety na 12 lutego są ważne na 10 sierpnia, ale muszą być wymienione na nowe w bileterii, za pośrednictwem której zostały kupione.

Dostępne są też nowe wejściówki w cenie 99 zł.