The Dead Daisies gwiazdą Gitarowego Rekordu Guinessa 2018

1 maja 2018 r. podczas Gitarowego Rekordu Guinessa we Wrocławiu wystąpi australijsko-amerykańska supergrupa rockowa The Dead Daisies.

1 maja fani gitary tradycyjnie spotkają się na wrocławskim Rynku, by pod wodzą orkiestry Leszka Cichońskiego pobić Gitarowy Rekord Guinessa. Wśród gwiazd na scenie pojawi się zespół The Dead Daisies, który tego samego dnia zagra swój pełny koncert.

Pomysłodawcą i liderem supergrupy jest australijski gitarzysta David Lowy. Muzyk świetnie radzi sobie także poza sceną - jest m.in. szefem politycznego think-tanku, dyrektorem medycznego instytutu, specjalizującego się w leczeniu idiopatycznych teleangiektazji w plamkach ocznych, i jednym z najlepszych australijskich lotników, regularnie uczestniczącym w pokazach i pilotującym najsłynniejsze maszyny z czasów II wojny światowej.

Przez zespół przewinęło się ponad 20 muzyków ze światowej czołówki, m.in. Richard Fortus (eks-Guns N' Roses/The Psychedelic Furs), Dizzy Reed (Guns N' Roses/Hookers and Blow), Darryl Jones (The Rolling Stones, Sting), Charley Drayton (The X-pensive Winos/The Cult), Jon Stevens (Noiseworks/INXS), Tommy Clufetos (Black Sabbath, Rob Zombie) i Brian Tichy (Ozzy Osbourne, Foreigner).

Obecny skład tworzą: David Lowy, wokalista John Corabi (eks-Mötley Crüe, The Scream; w 2013 r. występował podczas Gitarowego Rekordu Guinessa), basista Marco Mendoza (m.in. Thin Lizzy, Whitesnake, Black Star Riders), gitarzysta Doug Aldrich (Whitesnake, Dio) oraz nowy perkusista Deen Castronovo (m.in. Ozzy Osbourne, Paul Rodgers, Steve Vai, Bad English, Soul SirkUS, Hole).

Od początku działalności w 2013 r. grupa zdążyła wydać trzy płyty (prace nad czwartą trwają), zagrać u boku innych gwiazd rocka (ZZ Top, Aerosmith, Lynyrd Skynyrd, Bad Company, Judas Priest, Kiss, Whitesnake czy Def Leppard), zagrać historyczny koncert na Kubie i dwukrotnie wystąpić przed wielotysięczną publicznością na Przystanku Woodstock (2016 i 2017).

Gitarowy Rekord Guinnessa połączony jest z największym wrocławskim festiwalem 3 - Majówka, który od lat gromadzi gwiazdy rocka z Polski i ze świata. W dniach 1 -3 maja we Wrocławiu wystąpią m.in. Ayo, Kult, Perfect, Organek, Pidżama Porno, Nocny Kochanek i The Dumplings.