Tarja Turunen i Stratovarius na dwóch koncertach w Polsce

Pod koniec października do Polski powróci Tarja Turunen - jedna z najważniejszych postaci fińskiego rocka i źródło największych sukcesów formacji Nightwish. W Gdańsku i Krakowie zagrają także powermetalowcy z grupy Stratovarius.

Tarja Turunen ponownie wystąpi w Polsce /Piotr Zając / Reporter

Koncerty w ramach trasy "A Nordic Symphony" odbędą się w Gdańsku (B90, 24 października) i Krakowie (Studio, 25 października).



Reklama

Tarja Turunen solowo już kilkukrotnie gościła w Polsce. Wokalistka znana jest przede wszystkim ze współpracy z zespołem Nightwish, z którym nagrała pięć albumów, które sprzedały się na całym świecie w liczbie ponad miliona egzemplarzy i wielokrotnie pokryły się platyną.

Solowy dorobek Tarji to cztery albumy (ostatni to "Shadow Self" z 2016 roku), a także kilka EP-ek, płyt koncertowych, DVD, wydawnictwo z muzyką klasyczną, płyty nagrane z okazji świąt Bożego Narodzenia, czy gościnne występy w piosenkach Scorpions i Within Temptation.

Wokalistka dzieli czas między Argentynę, skąd pochodzi jej mąż, Hiszpanię, w której mieszka i Finlandię. Śpiewa sopranem, a głos kształciła w Akademii Sibeliusa oraz w Hochschule für Musik w Karlsruhe. Tarja była też trenerką w kilku edycjach fińskiej edycji talent show "The Voice".



Clip Tarja Turunen An Empty Dream

W Gdańsku i Krakowie wystąpią też rodacy Tarji z grupy Stratovarius. Zespół powstał w 1985 r. w Helsinkach.

Przez kilkanaście lat kluczową rolę w zespole odgrywał gitarzysta i wokalista Timo Tolkki. Wirtuoz, lecz niestety niestabilny emocjonalnie, co ostatecznie doprowadziło do tego, że 10 lat temu musiał pożegnać się z kapelą, którą pomagał współtworzyć. Odkąd nie ma Tolkkiego, stery Stratovariusa dzierżą wokalista Timo Kotipelto i klawiszowiec Jens Johansson.

Ostatnim studyjnym albumem w dorobku powermetalowców pozostaje "Eternal" z 2015 roku.



Clip Stratovarius My Eternal Dream

Ceny biletów:

120 zł - przedsprzedaż

140 zł - w dniu koncertu.