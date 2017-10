Sting: Co usłyszymy w Krakowie?

W czwartek 12 października w Tauron Arenie Kraków wystąpi Sting, promujący swoją ostatnią płytę "57th & 9th".

Sting z żoną Trudie Styler /fot. Michael Campanella /Getty Images

W listopadzie 2016 r. Sting wydał najnowszą płytę "57th & 9th". To jego pierwszy rockowo-popowy projektem od ponad dziesięciu lat.

"To zdecydowanie bardziej rockowy materiał od wszystkiego, co ostatnio robiłem" - zapowiadał w magazynie "Rolling Stone".

Tematyka nowego albumu poświęcona jest problemom współczesnego świata, w tym m.in. emigracji ("Inshallah") i zmianom klimatu na Ziemi ("One Fine Day").

Z kolei utwór "50.000" powstał po śmierci Prince'a, ale Sting zdradził, że to jego komentarz po odejściu także innych "ikon kultury": Lemmy'ego, Davida Bowie i Glenna Freya z The Eagles, którzy zmarli w krótkim odstępie czasu na przełomie 2015 i 2016 roku.

Clip Sting One Fine Day

Podczas "57th & 9th Tour" Stingowi towarzyszy trzyosobowy zespół: jego wieloletni gitarzysta Dominic Miller, Josh Freese (perkusja) oraz Rufus Miller (gitara). W roli gościa specjalnego publiczność rozgrzeje syn Brytyjczyka - Joe Sumner oraz akordeonista Percy Cardona, który regularnie występuje z The Last Bandoleros.



Na trwającej trasie Sting sięga po takie utwory z repertuaru The Police, jak m.in. "Synchronicity II", "Every Little Thing She Does Is Magic", "Message in the Bottle", "Walking on the Moon", "Roxanne" czy "Every Breath You Take". Chętnie wykonuje też nagrania z solowej płyty "Ten Summoner's Tales" z 1993 r. ("Fields of Gold", "If I Ever Lose My Faith in You", "Shape of My Heart" i "She's Too Good for Me").

Clip The Police Every Breath You Take

Sting - kompozytor, piosenkarz, aktor, autor i działacz społeczny urodził się w Newcastle (Anglia). Po przeprowadzce do Londynu wraz ze Stewartem Copelandem i Andym Summersem w 1977 roku utworzył The Police. Zespół wydał pięć albumów studyjnych, zdobył sześć nagród Grammy i dwie Brit oraz został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w 2003 roku.

Jako jeden z najbardziej charakterystycznych solowych artystów na świecie Sting otrzymał m.in. 10 nagród Grammy Awards, dwie nagrody Brit Awards, Złoty Glob, Emmy, cztery nominacje do Oscara i inne nagrody i wyróżnienia. W trakcie swojej kariery (solowej oraz jako członek The Police) sprzedał blisko 100 mln albumów.

Artysta razem z żoną założył w 1989 roku Rainforest Fund w celu ochrony zarówno lasów deszczowych na świecie, jak i ich rdzennych mieszkańców. Od momentu powstania The Rainforest Fund rozwinął się w sieć powiązanych ze sobą organizacji działających w ponad 20 krajach na trzech kontynentach. Sting wspiera także organizacje broniące praw człowieka.

Clip Sting I Can't Stop Thinking About You

