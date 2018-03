Spring Break 2018: Nowe zagraniczne zespoły w programie

​Do składu festiwalu dołączyły kolejne zespoły zagraniczne.

Enea Spring Break już w kwietniu

Tegoroczna, piąta edycja Enea Spring Break odbędzie się w Poznaniu w dniach 19-21 kwietnia.

Zaprezentowana przez organizatorów jedenastka wystąpi na festiwalu dzięki wsparciu INES (Innovation Network Of European Showcases). INES to nowa sieć festiwali showcase'owych wspierana przez program Kreatywna Europa Unii Europejskiej.

Na Enea Spring break zagrają następujący wykonawcy:

Bergfilm (Niemcy)

Bowrain (Słowenia)

Futurski (Słowenia)

Haiku Garden (Słowenia)

Henry And The Waiter (Niemcy)

HYMMJ (Niemcy)

Lea Santee (Austria)

Molly (Austria)

Nihils (Austria)

The Magnettes (Szwecja)

Tigress (Wielka Brytania).

Występy zespołów austriackich wspierają także Austrian Music Export oraz The Austrian Cultural Forum Warsaw (dotyczy to także koncertów Aramboa oraz Mavi Phoenix), zaś występy zespołów ze Słowenii są możliwe dzięki współpracy z festiwalem MENT Ljubljana.