Spring Break 2018: Natalia Kukulska, Bokka, Otsochodzi i inni dołączają do programu

Kolejni wykonawcy, którzy wystąpią podczas Enea Spring Break 2018 w Poznaniu Natalia Kukulska, Bokka, Otsochodzi, Stefan Wesołowski, Stay Nowhere, ALA|ZASTARY, Jarecki, Kalina, Giorgio Fazer oraz Maniucha i Ksawery.

Natalia Kukulska wystąpi w Poznaniu /Podlewski / AKPA

Znamy datę i pierwszą Enea Spring Break Showcase Festival & Conference 2018

Tegoroczna, piąta edycja Enea Spring Break odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia, tradycyjnie w Poznaniu.



Reklama

Organizatorzy ogłosili, że do ogłoszonego wcześniej Korteza dołączają Natalia Kukulska, Bokka, Otsochodzi, Stefan Wesołowski, Stay Nowhere, ALA|ZASTARY, Jarecki, Kalina, Giorgio Fazer oraz Maniucha i Ksawery.

Natalia Kukulska to jedna z najbardziej uznanych wokalistek na polskiej popowej, poszukującej scenie. W 2017 roku wydała dobrze przyjęty album "Halo Tu Ziemia".

Clip Natalia Kukulska Halo tu Ziemia

Bokka wystąpi na Enea Spring Break promując swój trzeci album, który ukaże się nakładem wytwórni [PIAS]. Otsochodzi to jedno z najgorętszych nazwisk w rodzimym hip hopie, którego krążek "Nowy kolor" wydany w Asfalt Records był jednym z najpopularniejszych płyt ubiegłego roku.

Stefan Wesołowski to artysta nominowany do Paszportu Polityki i zwycięzca (za "Rite Of The End") plebiscytu "Gazety Wyborczej" na najlepszy polski album 2017 roku.

Wśród nowych artystów nie zabraknie także świeżych składów z Polski, w tym chwalonego składu Stay Nowhere (Antena Krzyku), folkowego duetu Maniucha i Ksawery, wspólnego projektu znanych z New People Alicji Boratyn oraz Jakuba Sikory czyli projektu ALA|ZASTARY, duetu Giorgio Fazer (Mateusz Franczak oraz Miron Grzegorkiewicz z formacji JAAA!), Kaliny (debiutancki album "Czyste Szumienie") oraz Jareckiego, który w 2017 roku wydał album "Za wysoko".

Już wkrótce poznamy kolejnych wykonawców, którzy zagrają w kwietniu w Poznaniu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piąta edycja Enea Spring Break odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia materiały promocyjne

Piąta edycja Spring Break odbędzie się w kilkunastu miejscach koncertowych Poznania. Największa scena festiwalu zlokalizowana będzie, podobnie jak w latach 2016 i 2017, na Placu Wolności. Udział w koncertach na Placu Wolności (Enea Stage) będzie gwarantowany dla każdego, kto zakupi karnet. W innych miejscach decydować będzie pojemność.