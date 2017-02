Spring Break 2017: Showcase wytwórni Kayax

​Na tegorocznej edycji Enea Spring Break Showcase Festival & Conference w Poznaniu odbędzie się specjalny showcase wytwórni Kayax, podczas którego zaprezentują się Bownik, Swiernalis, Mery Spolsky, oraz Romantic Fellas.

Romantic Fellas wystąpią w kwietniu w Poznaniu /Jagna Firek /Oficjalna strona zespołu

Czwarta edycja Enea Spring Break Showcase Festival & Conference odbędzie się w dniach 20-24 kwietnia w Poznaniu.

Kayax zaprasza na specjalny showcase, podczas którego przed publicznością festiwalu zaprezentuje się czwórka wykonawców wybranych przez wytwórnię. Koncert będzie miał miejsce w piątek 21 kwietnia w "Scena Na Piętrze". Zagrają: Bownik, Swiernalis, Mery Spolsky i Romantic Fellas.

Bownik i Swiernalis to zespoły, które mają już na swoim koncie przygodę z festiwalem Enea Spring Break - formacje grały w Poznaniu jako - odpowiednio - Control The Weather oraz Lord And The Liar. Występy te zaowocowały nawiązaniem współpracy z wytwórnią Kayax. Jest to młoda krew wytwórni, a ich debiutanckie albumy zostały wydane jesienią zeszłego roku.

Mery Spolsky i Romantic Fellas planują w tym roku swoje pierwsze wydawnictwa. Kayax Showcase będzie idealną okazją, by zobaczyć tych artystów na żywo i posłuchać ich debiutanckiego materiału.

Przypominamy, że wśród ogłoszonych już artystów, którzy zagrają na Enea Spring Break 2017 są m.in. Fisz Emade Tworzywo, Organek, Domowe Melodie, Łona, Webber & The Pimps, Julia Pietrucha, Mitch & Mitch & Kassin, Anita Lipnicka, Wacław Zimpel, Snowman, Bry oraz Lucy Rose.