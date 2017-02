Spring Break 2017: 20 kolejnych wykonawców w składzie festiwalu

Poznaliśmy kolejnych 20 wykonawców, którzy wystąpią podczas tegorocznej odsłony Enea Spring Break Showcase Festival & Conference w Poznaniu.

Organek wystąpi w kwietniu w Poznaniu /Krzemiński Jordan /AKPA

Czwarta edycja festiwalu showcase’owego Spring Break odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia.

Wśród kolejnych wykonawców dołączających do składu wydarzenia jest między innymi autor albumu "Czarna Madonna" Organek, wracająca po latach z nowym materiałem Ramona Rey, formacja Percival Schuttenbach, której członkowie w ramach pobocznego folkowego projektu (Percival) stworzyli ścieżkę dźwiękową do gry "Wiedźmin - The Witcher 3 - Dziki Gon" oraz Tola, która zaczynała karierę jako wokalista w teen-popowym Blog 27, a teraz szykuje solowe piosenki.

Pełna lista artystów dołączających do line-upu Enea Spring Break 2017 prezentuje się następująco:

Organek

Ramona Rey

Tola

Percival Schuttenbach

Vyspa

Limboski

The Hove

8 Lat w Tybecie

Omni Modo

Dominika Barabas

In Twilight’s Embrace

Them Pulp Criminals

ARRM

Animators

Jabłonka

Glasspop

FSB

Aimo

CF98

Guova.

Przypominamy, że wśród ogłoszonych już artystów, którzy zagrają na Enea Spring Break 2017 są m.in. Fisz Emade Tworzywo, Domowe Melodie, Łona, Webber & The Pimps, Julia Pietrucha, Mitch & Mitch & Kassin, Anita Lipnicka, Wacław Zimpel, Snowman, Bry oraz Lucy Rose! Pełną listę znajdziecie pod tym adresem.