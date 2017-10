Soundedit 2017: The Residents i Marek Biliński w Łodzi

28 października w Klubie Wytwórnia w Łodzi w ramach 9. Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit wystąpią jedna z najbardziej tajemniczych grup na świecie - The Residents oraz pionier polskiej muzyki elektronicznej Marek Biliński.

The Residents to ikona w świecie muzyki eksperymentalnej. Mają na koncie przełomowe prace w dziedzinie elektroniki, trance'u, punku czy industrialu. Zespół jest jedną z największych tajemnic w świecie muzyki. Nikt nie zna prawdziwej tożsamości artystów.

W ciągu całej kariery członkowie grupy The Residents ani razu nie zdradzili swojej prawdziwej tożsamości. Na scenie oraz podczas sesji zdjęciowych artyści zawsze są ubrani w kostiumy, zaś za wywiady i promowanie formacji odpowiedzialne jest The Cryptic Corporation.

Zadaniem The Cryptic Corporation jest również odwracanie uwagi od wskazówek prowadzących do rozwiązania zagadki tożsamości artystów tworzących amerykański zespół. Pojawiały się teorie, że The Residents to tak naprawdę formacja złożona z muzyków The Beatles lub Aerosmith.

Przed tajemniczym koncertem na scenie pojawi się jeden z najbardziej znanych polskich kompozytorów, pionier muzyki elektronicznej w Polsce - Marek Biliński. Instrumentalista wykorzystujący najnowsze oraz klasyczne elektroniczne instrumenty klawiszowe. Kompozycje artysty wywodzą się z najlepszych standardów muzyki klasycznej i romantycznej. Jego talent, wiedza, wyobraźnia łączą tradycję z wizją współczesnych dźwięków świata.

Muzyk popularność solową w Polsce zdobył bestsellerowym albumem "Ogród Króla Świtu" oraz wideoklipem "Ucieczka z tropiku", który przez telewidzów uznany został najlepszym klipem roku 1984. W tym czasie Marek Biliński miał już na koncie kolejną Złotą Płytę oraz szereg koncertów w kraju i za granicą. Artysta występował m.in. w: Berlinie, Hamburgu, Bremie, Pradze, Moskwie czy Kuwejcie. W plebiscytach na najpopularniejszego instrumentalistę przez pięć kolejnych lat (1981-85) zajmował pierwsze miejsce.

Marek Biliński podczas uroczystej gali odbierze nagrodę "Człowieka ze Złotym Uchem" za "pionierskie dokonania w dziedzinie produkcji muzycznej".

"Zawsze chciałem, by statuetka Człowieka ze Złotym Uchem, była symbolem jakości produkcji dźwiękowej oraz prawdziwą figurką ze ściśle limitowanej serii. Wydawać by się mogło, że w czerwcu ogłosiliśmy już wszystkie koncertowe atrakcje. Otóż, nie! Mamy Rok Awangardy, Soundedit pragnie być awangardą dosłownie. Przygotowujemy jeszcze kilka niespodzianek, również koncertowych. Program Soundedit '17 będzie bardzo bogaty" - mówi Maciej Werk, dyrektor i pomysłodawca Festiwalu Soundedit.