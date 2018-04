Sorry Boys przed przerwą. Koncert w Oświęcimiu

11 maja w Planet Cinema w Oświęcimiu odbędzie się specjalny koncert grupy Sorry Boys, która robi sobie kilkumiesięczną przerwę.

Sorry Boys planuje kilkumiesięczną przerwę /Łukasz Gdak/Polska Press / East News

Występ Sorry Boys to rozgrzewka przed Tauron Life Festival Oświęcim, który odbędzie się w dniach 14-16 czerwca. Głównymi gwiazdami tej imprezy są m.in. Carlos Santana, Europe i The Stranglers.

Reklama

Wokalistka Bela Komoszyńska z kolegami - Tomaszem Dąbrowskim i Piotrem Blakiem - robią sobie przerwę do września.

Dorobek zespołu to trzy płyty, które zebrały przychylne reakcje fanów i krytyków.

Ostatnia z nich to wydana w listopadzie 2016 r. "Roma", która otrzymała nominację do Fryderyka.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sorry Boys na Orange Warsaw Festival 2016 INTERIA.PL