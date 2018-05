Shawn Mendes po raz pierwszy w Polsce. Koncert w Krakowie w 2019 r.

2 kwietnia 2019 r. w Tauron Arenie Kraków wystąpi niespełna 20-letni wokalista Shawn Mendes, który będzie promował swoją trzecią, imienną płytę.

Shawn Mendes i Hailey Baldwin na gali MET /Jamie McCarthy /Getty Images

Album "Shawn Mendes" ukaże się 25 maja.

Dotychczasowy dorobek wokalisty i kompozytora z Kanady to płyty "Handwritten" (2014) i "Illuminate" (2016), które w Wielkiej Brytanii pokryły się złotem.

Zapowiadający nowy materiał single "In My Blood" i "Lost In Japan" trafiły na pierwsze miejsca serwisów streamingowych w USA i do pierwszej piątki w blisko 50 krajach.

Clip Shawn Mendes In My Blood

Najnowszy singel "Youth" z gościnnym udziałem Khalida MTV określiło "hymnem całego pokolenia".

Na albumie znajdą się także utwory: "Fallin' All In You" (napisany wspólnie z Edem Sheeranem), "Particular Taste" (napisany razem z Ryanem Tedderem) i "Like To Be You" z Julią Michaels i Johnem Mayerem, który wyprodukował nagranie.

"Shawn Mendes: The Tour" obejmie 56 dat w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii i Europie. Trasa rozpocznie się 7 marca 2019 r. koncertem w Amsterdamie.