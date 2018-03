Roztańczony PGE Narodowy: Sławomir jedną z pierwszych gwiazd

22 września w Warszawie odbędzie się trzecia edycja imprezy pod nazwą Roztańczony PGE Narodowy. Na scenie pojawią się największe gwiazdy disco polo i muzyki tanecznej.

Sławomir będzie jedną z gwiazd Roztańczony PGE Narodowy AKPA

"Rusza kolejna edycja najbardziej roztańczonej imprezy w Polsce! Jak co roku na płycie PGE Narodowego wystąpią artyści bijący wszelkie rekordy popularności" - czytamy w zapowiedzi imprezy pokazywanej przez Polsat.

Reklama

Organizatorzy podali pierwszych trzech wykonawców, którzy pojawią się na scenie.

Są to reklamowany jako "ikona polskiej muzyki Disco" Zenon Martyniuk i jego zespół Akcent, discopolowa grupa Boys (z Marcinem Millerem na czele) oraz "gwiazda rock polo", czyli Sławomir, znany przede wszystkim z przeboju "Miłość w Zakopanem", który ma ponad 126 mln wyświetleń.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zenek Martyniuk najbardziej stylowy artysta ze świata disco polo Interia.tv

Sławomir to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce". W muzycznych próbach Sławomirowi towarzyszy żona Kajra (Magdalena Kajrowicz znana z seriali "M jak miłość" i "Na krawędzi"). Wokalista dał się poznać z programów "Taniec z gwiazdami" (wówczas na świat przyszedł jego syn Kordian) i "Twoja twarz brzmi znajomo".

Ub. r. to również premiera debiutanckiego albumu "The Greatest Hits", który promował singel "Miłość w Zakopanem". To właśnie do tego nagrania bawili się piłkarze w szatni po zwycięstwie nad Czarnogórą, które dało Orłom Adama Nawałki awans na mistrzostwa świata, które w 2018 r. odbędą się w Rosji. Ten utwór był jednym z przebojów Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem.

Clip Sławomir Miłość w Zakopanem

Na fali popularności Sławomir dostał rolę prowadzącego nowego muzycznego programu "Big Music Quiz", który właśnie zadebiutował w TVP.

"Podczas koncertu będziemy gościli wielu innych polskich jak również zagranicznych wykonawców" - zapowiadają organizatorzy Roztańczony PGE Narodowy.

W 2017 r. na warszawskim stadionie wystąpili m.in. Zenek Martyniuk, Weekend (na czele stoi Radek Liszewski), Boys, MIG, Defis, After Party, Long & Junior, Exaited, Jorrgus, Top Girls, Extazy i Milano. Zagraniczną gwiazdą był Alvaro Soler.