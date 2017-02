Rosalie. prezentuje teledysk "Pozwól" i rusza w trasę

Zeszłoroczna debiutantka Rosalie. prezentuje nowy teledysk "Pozwól" i zapowiada trasę koncertową promującą EP-kę "Enuff".

Rosalie. rusza w trasę promującą "Enuff" /Paweł Zanio /materiały prasowe

Rosalie. zadebiutowała 25 listopada ubiegłego roku EP-ką "Enuff", nad którą pracowało kilka osób. Producencko wsparli ją MIN t, Lux Familiar, Jordah, Paszczak, Essex i Mentalcut. Dwa polskie teksty na "Enuff" powstały we współpracy z Michałem Wiraszko. To właśnie połączenie sił z liderem Much i wspomnianym Jordahem, połową duetu Małe Miasta, zaowocowało utworem "Pozwól". To pierwszy oficjalny singel z płyty "Enuff", który doczekał się teledysku.

Klip do "Pozwól" to także pierwsza produkcja, ukazująca się we współpracy wokalistki z wytwórnią Alkopoligamia.com.

Premiera teledysku stanowi zapowiedź serii koncertów, które artystka zagra w najbliższym czasie.

W lutym i marcu Rosalie. wystąpi w dziesięciu miastach prezentując materiał z EP-ki, niepublikowane utwory i bonusowe kompozycje, które znajdą się na fizycznej wersji "Enuff", której premierę zaplanowano na kwiecień.

Podczas wizyt w Katowicach i Wrocławiu artystka będzie supportować Tego Typa Mesa w ramach trasy koncertowej rapera, promującej album "Ała.".

Zobacz teledysk "Pozwól":



Clip Rosalie. Pozwól

Rosalie. pochodzi z Berlina, ale większość życia spędziła w Poznaniu. W swojej muzyce miesza inspiracje brzmieniem amerykańskiego R&B i hip hopu lat 80. i 90. z zamiłowaniem do nowej elektroniki. Pierwszy utwór opublikowała w sieci w październiku 2015 roku, a premierę debiutanckiego wydawnictwa poprzedziła występami na poznańskim Spring Breaku, gdyńskim Open'erze czy litewskim Loftas Fest.

Lista koncertów Rosalie.:

11.02 - Szczyrk, SnowFest

18.02 - Częstochowa, Klub Rura

19.02 - Wrocław, Bezsenność / Ten Typ Mes: Tour de AŁA.

24.02 - Lublin, Nadzieja

25.02 - Warszawa, Miłość Kredytowa 9

04.03 - Katowice, Mega Club / Ten Typ Mes: Tour de AŁA.

10.03 - Białystok, Metro

11.03 - Gdańsk, Klub Żak

17.03 - Poznań, TBA

18.03 - Opole, Miejsce X

08.04 - Kraków, Prozak 2.0.