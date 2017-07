Ronnie James Dio jako hologram w Polsce

6 grudnia w warszawskiej Progresji odbędzie się koncert w ramach trasy "Dio Returns". Pod tym szyldem na scenę powróci zmarły w 2010 r. legendarny heavymetalowy wokalista Ronnie James Dio, pamiętany z m.in. Dio, Black Sabbath czy Rainbow.

Ronnie James Dio zmarł w 2010 r. /fot. Robert Cianflone /Getty Images

Premierowy występ hologramu Ronniego Jamesa Dio odbył się w sierpniu 2016 r. na scenie słynnego niemieckiego festiwalu Wacken Open Air.

Wideo Official Ronnie James Dio Hologram Wacken Performance

Wokaliście na żywo akompaniowała grupa Dio Disciples, stworzona przez muzyków zespołu Dio. Menedżerką i pomysłodawczynią projektu jest Wendy Gaxiola, wdowa po Ronnie Jamesie Dio, wokaliście znanym z m.in. Dio, Rainbow, Black Sabbath i Heaven & Hell.

To właśnie Wendy stoi za pomysłem powrotu Dio zza grobu. Hologram jej zmarłego męża przygotowała firma Eyellusion. 30 listopada w Helsinkach odbędzie się pierwszy koncert trasy nazwanej "Dio Returns". W jej ramach grupa 6 grudnia zaprezentuje się na deskach klubu Progresja w Warszawie.

"Ronnie zawsze chciał eksperymentować z nowymi projektami koncertowymi, był też wielkim fanem Disneya. Jestem pewna, że daje nam swoje błogosławieństwo z tym hologramem" - przekonuje Wendy Gaxiola w rozmowie z "Rolling Stone".

"To daje starym fanom możliwość zobaczenia Ronniego ponownie na scenie, a nowym - szansę, której nigdy wcześniej nie mieli. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba to, nad czym wszyscy niezwykle ciężko razem pracowaliśmy" - dodaje wdowa po legendarnym wokaliście.

Hologram Dio zaprogramowany jest na sześć utworów: "Holy Diver", "Rainbow in the Dark", "We Rock", "King of Rock and Roll" z repertuaru Dio, "Neon Knights" i "Heaven and Hell" Black Sabbath oraz "Man on the Silver Mountain" Rainbow.

Na niektórych koncertach "Dio Returns" mają się gościnnie pojawić Tim "Ripper" Owens (wokalista Beyond Fear, wcześniej śpiewający w Judas Priest i Iced Earth) i Oni Logan (wokalista Lynch Mob), występujący już wcześniej w składzie Dio Disciples.

Obecny skład Dio Disciples tworzą jeszcze występują Craig Goldy (gitara), Simon Wright (perkusja), Scott Warren (klawisze), Bjorn Enlgen (bas) i Mark Boals (wokal).

Wideo Dio - Holy Diver (from "Holy Diver Live" )

Wcześniej jako hologram na scenie pojawili się Michael Jackson, Ol' Dirty Bastard i Tupac Shakur. Trwają prace nad wirtualnymi wizerunkami Whitney Houston i Notoriousa B.I.G.'a.