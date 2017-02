Róisin Murphy gwiazdą Tauron Nowa Muzyka 2017

W dniach 6-9 lipca w Katowicach odbędzie się 12. edycja Tauron Nowa Muzyka. Nową gwiazdą została ogłoszona wokalistka Róisin Murphy.

Róisin Murphy wystąpi w Katowicach /fot. Jacopo Raule / Getty Images

Wcześniej organizatorzy Tauron Nowa Muzyka podali, że w Katowicach wystąpią m.in. The Cinematic Orchestra, Gang Gang Dance, Ry X, Gold Panda, Luke Vibert, Michael Mayer, Romare, Paula Temple, Fisz Emade Tworzywo i Ten Typ Mes.

Do składu w roli gwiazdy dołączyła właśnie irlandzka wokalistka Róisin Murphy, mająca wielu fanów w Polsce i regularnie koncertująca na Wisłą.

Ostatnim solowym albumem byłej wokalistki grupy Moloko jest wydany w lipcu 2016 r. "Take Her Up To Monto".

Ceny biletów na Tauron Nowa Muzyka:

Karnet 2-dniowy: 230 PLN

Karnet 3-dniowy: 300 PLN (do nabycia tylko w NOSPR oraz ticketpro.pl)

Karnet 4-dniowy: wyprzedane.

Clip Roisin Murphy Ten Miles High

