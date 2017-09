Roger Waters powraca do Polski. Koncerty w 2018 r.

Na początku sierpnia 2018 r. na dwa koncerty do Polski powróci Roger Waters. Występy odbędą się w ramach trasy "Us + Them".

Roger Waters zagra dwa koncerty w Polsce /fot. Kevin Winter /Getty Images

Do końca października potrwa północnoamerykańska część trasy "Us + Them", na której Roger Waters prezentuje będzie utwory z płyt "The Dark Side of the Moon", "The Wall", "Animals" i "Wish You Were Here" grupy Pink Floyd oraz nagrania solowe, w tym piosenki z wydanego w maju albumu "Is This the Life We Really Want?".

W 2018 r. Brytyjczyk powróci do Europy. 3 sierpnia wystąpi w Tauron Arenie Kraków, a 5 sierpnia w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie.

Nazwa trasy nawiązuje do utworu z 1974 roku "Us And Them," ze sprzedanego w wielomilionowym nakładzie albumu Pink Floyd "Dark Side of the Moon".

"Wyruszamy z nowym show w trasę. To będzie mieszanka rzeczy z mojej długiej kariery, z moich lat z Pink Floyd i nowości. Najprawdopodobniej 80% to będzie stary materiał, a 20% nowy - ale wszystko połączone tematem ogólnym. Obiecuję, że czeka was świetne show. Spektakularne - tak jak wszystkie moje poprzednie" - zapowiada Roger Waters.

Clip Roger Waters Wait for Her

"Us + Them" to pierwsza europejska trasa artysty od wyprzedanej "The Wall Live" (2010-2013), którą widziało ponad cztery miliony fanów na całym świecie podczas 219 koncertów i która osiągnęła największy sukces komercyjny ze wszystkich tras solowych artystów w historii.

Bilety na koncerty w Polsce dla zarejestrowanych użytkowników LiveNation.pl w cenach od 249 zł będą dostępne w przedsprzedaży od środy, 27 września od 10:00. Dla pozostałych fanów sprzedaż rozpocznie się w czwartek, 28 września o 10:00.