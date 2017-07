Red Hot Chili Peppers w Krakowie: Ważne informacje przed koncertem

We wtorek 25 lipca na Stadionie Cracovii w Krakowie zagra słynna grupa Red Hot Chili Peppers.

Red Hot Chili Peppers w akcji /fot. Mike Coppola /Getty Images

Red Hot Chili Peppers promują swój 11. studyjny album "The Getaway", który ukazał się w połowie czerwca 2016 r.

Jak zapowiadają organizatorzy, w Krakowie nie zabraknie też "największych hitów z ponad 30-letniej działalności rockowo-funkowej grupy". W programie najprawdopodobniej usłyszymy m.in. "By The Way", "Give It Away", "Californication" i "Under the Bridge".



Do Polski formacja powraca po pamiętnym ubiegłorocznym koncercie na Open'er Festival w Gdyni. W tym samym czasie odbywał się piłkarski mecz Polska - Portugalia w ćwierćfinale mistrzostw Europy.



Za produkcję "The Getaway" odpowiadali Danger Mouse i współpracownik Radiohead Nigel Godrich. Album promował singel "Dark Necessities". Później formacja wypuściła jeszcze "Go Robot", "Sick Love" (z gościnnym udziałem Eltona Johna) i "Goodbye Angels".



Red Hot Chili Peppers obecnie tworzą Anthony Kiedis (wokal), Flea (bas), Chad Smith (perkusja) i Josh Klinghoffer (gitara).

Zespół w ciągu ponad 30 lat kariery sprzedał ponad 80 mln płyt. W bogatym dorobku ma sześć nagród Grammy i 10 statuetek MTV Video Music Awards. W 2012 r. został wprowadzony do Rockandrollowego Salonu Sław.



Clip Red Hot Chili Peppers Dark Necessities

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu Red Hot Chili Peppers na Open'er Festival 2016 Interia.tv

W roli supportu w Krakowie wystąpi electropopowy duet KNOWER.

Oto godzinowa rozpiska koncertu:

16:30 - Early Entrance

17:00 - otwarcie bram

19:00 - KNOWER

20:30 - Red Hot Chili Peppers.