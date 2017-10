Rag'n'Bone Man na jedynym koncercie w Polsce

2 maja 2018 r. na Torwarze w Warszawie wystąpi Rag'n'Bone, który w ub. r. podbił listy przebojów utworem "Human".

Rag'n'Bone Man zaśpiewa w Warszawie /fot. Chris Jackson /Getty Images

Pod pseudonimem Rag'n'Bone Man ukrywa się Brytyjczyk Rory Graham. Artystyczną karierę zaczynał jako 15-letni raper w rodzinnym Uckfield. Cztery lata później, zachęcony przez ojca, zaczął śpiewać w klubach bluesowych. Miłość do obu gatunków muzycznych udało mu się pogodzić, kiedy dołączył do hiphopowego składu The Rum Committee z Brighton.

Brytyjczyk solową karierę rozpoczął od wydania EP-ki "Bluestown", która poprzedziła dwa kolejne minialbumy: "Wolves" i "Disfigured". Wydawnictwa pozwoliły wokaliście zdobyć sporą grupę fanów, także wśród dziennikarzy muzycznych, którzy umieścili go w czołówce listy "BBC The Sound Of 2017" - zestawieniu największych muzycznych nadziei na 2017 rok.

W lutym tego roku ukazał się debiutancki album "Human". Tytułowy utwór okazał się wielkim przebojem, docierając do szczytu notowania iTunes w 46 krajach.

Clip Rag'n'Bone Man Human

W 2017 r. Rag'n'Bone Man zdobył dwie statuetki Brit Awards, stając się pierwszym muzykiem w historii, który w tym samym roku zgarnął Brits Critics' Choice Award oraz nagrodę dla najlepszego brytyjskiego debiutanta.

W ramach trasy "Grande Reserve Tour" odwiedzi także Polskę - 2 maja 2018 r. wystąpi na Torwarze w Warszawie.

Bilety w cenach od 129 zł, będą dostępne w sprzedaży od piątku, 6 października, od godziny 10:00.



Clip Rag'n'Bone Man As You Are

