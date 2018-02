Przystanek Woodstock 2018: The Inspector Cluzo następną gwiazdą

Jurek Owsiak ogłosił, że kolejną gwiazdą tegorocznej edycji Przystanku Woodstock będzie francuski duet The Inspector Cluzo.

The Inspector Cluzo zagra na Przystanku Woodstock /materiały promocyjne

Laurent Lacrouts (gitara, wokal) i Mathieu Jourdain (perkusja, wokal) są całkowicie samowystarczalni, bo ten francuski duet samodzielnie odpowiada za marketing, promocję, produkcję, nagrania, oraz realizację swoich występów.

Zespół The Inspector Cluzo powstał z inicjatywy dwóch zakręconych Gaskończyków, którzy spotkali się w Glasgow w 2008 roku i zaczęli grać dynamiczną mieszankę rocka, soul i Funka. Świat pokochał energetycznych muzyków - aktywistów, którzy oparli się pokusie wejścia we współpracę z komercyjnymi wytwórniami, i sami zorganizowali koncerty w 47 państwach i wydali 5 cieszących się popularnością albumów.

Swoje dziesięciolecie świętować będą na Dużej Scenie Przystanku Woodstock - będzie to pierwszy występ The Inspector Cluzo w Polsce. Ich koncerty to prawdziwa jazda bez trzymanki, bo muzycy idą na żywioł - nie przygotowują setlisty i nie trzymają się żadnych ogólnie przyjętych zasad, dając z siebie wszystko podczas swoich bezkompromisowych, pełnych emocji i energii występów.

Artyści prowadzą podwójne życie: przez 6 miesięcy w roku koncertują i nagrywają płyty, a pozostałe pół roku poświęcają na prowadzenie organicznej farmy Lou Casse w Gaskonii. Farmerzy widzą uprawę roli i hodowlę gęsi jako niezbywalny element ich twórczości, w myśl zasady "czyń lokalnie, myśl globalnie". Muzycy żyją zgodnie ze swoim przekonaniem, że mogą być samowystarczalni, zarówno jeżeli chodzi o uprawę ziemi jak i tworzenie muzyki, wcielając w życie utopijne ideały łączenia pracy fizycznej z trudem kreatywnym.

Ich mocna muzyka łączy się z ostrymi, przemyślanymi tekstami piosenek, w których artyści nawiązują do swojego skromnego, pełnego poszanowania do otacząjącej ich natury życia. Plony, które hodują na malowniczej farmie nie zawierają sztucznych dodatków, a muzyka którą tworzą wolna jest od cyfrowej ingerencji - nagrywana analogowo, na żywo, bez korekcji dźwięku. Muzyka The Inspector Cluzo kojarzyć się może, po części, z utworami w tradycji amerykańskiego country czy folku, jest jednak, tak samo jak muzyka blues, znacznie bardziej uniwersalna ale znacznie ostrzejsza i mocniejsza w brzmieniu i przekazie.

Po pięciu samodzielnie wydanych albumach muzycy - farmerzy zdecydowali się na współpracę z guru analogowych nagrań, wielokrotnym laureatem nagród Grammy, Vance Powellem (który w swoim studio w Nashville współpracował, między innymi, z Jackiem White, The Racounters, The White Stripes, Dead Weather czy Chrisem Stapletonem). Powell wyprodukował ich szósty album, zatytułowany "We the People of the Soil" - całkowicie analogowo, przy użyciu magnetofonu. Utwory zostały nagrane na żywo w ciągu 12 dni i płyta doskonale oddaje klimat ich występów na żywo - pełna energii, żywiołowa, autentyczna i tak samo naturalna jak warzywa które uprawiają na swojej gaskońskiej famie.

Nagrania na najnowszej płycie, która ukaże się w maju 2018, poświęcone są wszystkim ludziom ziemi - ekologom, rolnikom, aktywistom sprzeciwiającym się globalizacji i bezduszności dzisiejszego świata.

"Oczywiście nasza twórczość zawiera w sobie elementy aktywizmu. Jako muzycy i jako farmerzy jesteśmy całkowicie niezależni i wolni. Znaleźliśmy się tu za sprawą siły naszych przekonań. Jesteśmy daleko od blichtru i poklasku, którzy kojarzy się z gwiazdami muzyki rockowej" - mówi Mathieu Jourdain.

Przystanek Woodstock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia 2018 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie). Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono dwa zespoły - Lao Che (Polska) i Arch Enemy (Szwecja).

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.