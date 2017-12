Przystanek Woodstock 2018: Lao Che pierwszą gwiazdą

Mająca wielu fanów wśród woodstockowej publiczności grupa Lao Che po czterech latach przerwy powraca na Przystanek Woodstock.

Lao Che na Przystanku Woodstock 2014 /fot. Bartek Muracki /WOŚP

Będzie to szósty występ Lao Che na darmowym festiwalu organizowanym przez Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wcześniej formacja z Płocka na Przystanku Woodstock grała w 2005, 2006, 2008, 2010 i 2014 roku.

Przystanek Woodstock 2014: Lao Che w rocznicę Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia 2014 r. 1 6 fot. Bartek Muracki Autor zdjęcia: Źródło: WOŚP 6

Koncert w 2006 r. muzycy dali w roli laureatów Złotego Bączka przyznawanego przez woodstockową publiczność.

Z kolei zapis występu z 2008 roku ukazał się na DVD "Przystanek Woodstock".

W Kostrzynie nad Odrą grupa promować będzie nowy album "Wiedza o społeczeństwie", która ukaże się 16 lutego 2018 r.

Na nowej płycie zespół sięga do brzmień mogących kojarzyć się z muzyką rozrywkową lat 80. jednak podanych w charakterystyczny dla twórczości zespołu przetworzony sposób, nawiązujący do wielu gatunków muzycznych. Za produkcję płyty ponownie odpowiada Piotr "Emade" Waglewski oraz Filip "Wieża" Różański. Do zespołu dołączył nowy muzyk - Karol Gola (saksofon barytonowy, klawisze, flet) znany między innymi z zespołów Pink Freud czy Jazzombie (wspólny projekt muzyków Lao Che i Pink Freud).

Tytułowa "Wiedza o społeczeństwie" to saga o ludzkich perypetiach. Poczynania ludzi - ich słabości, obawy, wątpliwości, uczucia, spostrzeżenia i marzenia ukazane z perspektywy Człowieka, Polaka, Ziemianina.

Obecnie grupę tworzą: Rafał Borycki (bas, wokal), Mariusz Denst (sampler, wokal), Hubert Dobaczewski (wokal, gitara), Maciek Dzierżanowski (instrumenty perkusyjne, Sammler, wokal), Michał Jastrzębski - Szwed (perkusja), Karol Gola (saksofon, flet, klawisze) i Filip Różański (instrumenty klawiszowe, wokal).

