Przystanek Woodstock 2017: Znamy kolejne gwiazdy festiwalu

Kolorowe reggae spod znaku Dub Inc., mieszanka blues i rocka od Blues Pills oraz dobrze znane wśród uczestników Przystanku Woodstock polskie grupy Łąki Łan i Tabu to kolejni wykonawcy na tegorocznej edycji festiwalu dowodzonego przez Jurka Owsiaka.

Na Przystanku Woodstock zagra m.in. Dub Inc. /Oficjalna strona zespołu

23. edycja Przystanku Woodstock odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2017 r., tradycyjnie już w Kostrzynie nad Odrą. Wystąpią m.in. Amon Amarth, Trivium, Orange Goblin, Kyle Gass Band, The Exploited, The Qemists, Nothing But Thieves, Slaves, Prong, The Dead Daisies z Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej, Wilki i Domowe Melodie.

Reklama

Na Dużej Scenie zagra także legendarna francuska grupa Dub Inc. Jeden z najlepszych europejskich zespołów reggae słynie z niezwykle energetycznych i żywiołowych koncertów, o czym woodstockowa publiczność będzie miała okazję przekonać się 5 sierpnia, w ostatni dzień festiwalu.

Barwny kolektyw Dub Inc. (wcześniej występujący jako Dub Incorporation) powstał w 1997 roku w Saint-Étienne. Doświadczenia muzyczne i inspiracje członków ekipy były bardzo różnorodne, co zaowocowało niezwykle oryginalnym brzmieniem i swobodą poruszania się po różnych, czasem bardzo odległych gatunkach muzycznych. Tradycyjne wschodnie rytmy i melodie mieszają się u Francuzów z soczystym reggae, nowoczesnym hip hopem i electro dubem.

W maju 1999 ukazał się ich debiutancki album "Dub Inc. 1.1" i zespół niemal od razu zyskał lokalną popularność. Dwa lata później Dub Inc. jeszcze jako Dub Incorporation wydali kolejną, bardzo dobrze przyjętą płytą płytę "Version 1.2.". Od tej pory zespół zaczął jeździć w trasy i zdobywać reputację doskonałej koncertowej grupy. Prawdziwa sława przyszła wraz z wydanym w 2003 roku albumem "Diversité". Dzięki rosnącej międzynarodowej renomie Dub Inc. mogli zaprosić na swoją następną płytę "Dans le décor" czołowych wokalistów reggae - Lyricsona, Omara Perry'ego i David Hindsa ze Steel Pulse. Producentem albumu był Sam Clayton, odpowiedzialny za wiele klasycznych albumów (m.in. Steel Pulse i Brain Damage).

Po wielu trasach koncertowych (m.in. we Francji i Niemczech), na które bilety zostały wyprzedane do ostatnich sztuk, zespół wydał w 2006 roku album live (również z koncertowym DVD). Dub Inc. potwierdził nim swój status profesjonalnej i niezwykle żywiołowej formacji, doskonale łączącej klasykę reggae z dancehallem.

Cechą charakterystyczną ich stylu jest sceniczny dialog dwóch świetnie uzupełniających się wokalistów - Hakima "Bouchkoura" Meridji i Auréliena "Komlana" Zohou.

Clip Dub Inc Justice feat Mellow Mood

Odmienne muzyczne klimaty zapewni grupa Blues Pills. Szwedzi tworzą muzykę, która łączy w sobie świeżość i nowoczesne brzmienie z elementami już od pokoleń związanymi z tradycją rockowego i bluesowego grania. W skład kwartetu wchodzą Elin Larsson (wokal), Dorian Sorriaux (gitara), Zack Anderson (bas) i André Kvarnström (perkusja).

W 2012 roku ukazał się ich debiutancki utwór "Black Smoke", a wkrótce do sprzedaży trafiła EP-ka "Bliss". Pierwszy album "Blues Pills" (2014) pozwolił Szwedom bez trudu zapełniić największe widownie w Europie i zdobyli szczyty list przebojów na kontynencie.

W 2016 fani nie mogli się doczekać wydania kolejnego albumu zespołu - "Lady In Gold". Wokalistka Elin Larsson tak tłumaczy tytuł wydawnictwa: "Złota Dama to postać uosabiająca śmierć. W ten sposób chcieliśmy się oddalić od stereotypowego obrazu śmierci jako ponurej kostuchy".

Clip Blues Pills Lady In Gold

Zespół Tabu powstał w 2003 roku z inicjatywy Rafała Karwota i Marcina Suchego. Przez pierwsze lata działalności krystalizował się skład zespołu jak i styl muzyczny, który do dziś mu towarzyszy. Energetyczne reggae, mocna sekcja dęta i charyzma sceniczna to kierunek, którym Tabu podąża.

Na koncie zespołu są cztery studyjne płyty "Jednosłowo" (2006), "Salut" (2009), "Endorfina" (2012), jeden album koncertowy z Przystanku Woodstock, na którym zespół zagrał w 2014 roku oraz "Meteory" (2015).

Clip Tabu Głowa do góry feat. Bednarek

Dobrze znana na Przystanku Woodstock jest też barwna ekipa Łąki Łan. Granie na żywo mają we krwi. Proces tworzenia zawsze zaczyna się na scenie, a studio jest jego dopełnieniem. Słyną z niesamowicie energetycznych koncertów. Wypracowali sobie swoje niepowtarzalne, słowiańsko-międzygalaktyczne brzmienie, które cały czas ewoluuje i zaskakuje. Bardzo istotne są teksty, pisane przez Paprodziada, które wymagają od słuchacza odszyfrowania zawartych w nich treści.

W 2016 roku ukazała się najnowsza płyta Łąki Łan "Syntonia", którą promuje singel "Pola Ar".

Clip Łąki Łan Pola ar

Organizatorem Przystanku Woodstock jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.