Przystanek Woodstock 2017: Przyjadą The Qemists i Nothing But Thieves

Poznaliśmy nowych uczestników Przystanku Woodstock - w Kostrzynie nad Odrą zagrają The Qemists oraz Nothing But Thieves.

Wcześniej ogłoszono, że na Przystanku Woodstock 2017 zagrają metalowi wikingowie z Amon Amarth, punkowi weterani z The Exploited, Kyle Gass Band - rockowa formacja założona przez muzyków znanych z Tenacious D., czołowi przedstawiciele New Wave of American Heavy Metal - Trivium oraz stoner metalowcy z Orange Goblin.

The Qemists wywodzą się z Brighton w Wielkiej Brytanii. Zaczęli występować w 1990 roku i początkowo inspirowali się gwiazdami grunge takimi jak m.in. Soundgarden, czy Nirvana. W późnych latach 90. prowadzili "podwójne życie", za dnia grali muzykę rockową, a w nocy eksperymentowali z tworzeniem dźwięków przy pomocy komputera.

Z fascynacji kulturą rave'ową wynikło ich zainteresowanie trip hopem i drum'n'base. Pierwsi członkowie zespołu, czyli Liam, Dan i Leon wpadli na pomysł łączenia muzyki rockowej z tanecznymi kawałkami wyprodukowanymi przy pomocy komputera.



Sami określają swoją muzykę poprzez, to czym nie jest. Mówią o sobie, że nie są standardowym zespołem rockowym, ani nie są też grupą producentów drum'n'base. Porzucili także tradycyjne brzmienie i ideę zespołu - są muzykami i producentami jednocześnie.



Uznanie zdobyli dzięki remiksowi utworu Colduct "Everything Is Under Control", podbijając japońską publiczność, która do dziś uwielbia ich muzykę. Ich ostatni album "Warrior Sound" osiągnął pierwsze miejsce na japońskich listach przebojów.

Obecnie w skład zespołu wchodzą: Dan Arnold, Liam Black, Bruno Balata, Olivier Simmons oraz Leon Harris.



Dorobek The Qemists to trzy płyty: "Join The Q" (2009), "Spirit In The System" (2010) i "Warrior Sound" (2016).

Brytyjczycy powracają na Przystanek Woodstock po pięciu latach - byli jedną z gwiazd festiwalu w 2012 r.

Zespół Nothing But Thieves powstał jako trio w 2012 roku w Southend-on-the-Sea w Wielkiej Brytanii. Pierwszą EP-kę "If You Don't Believe It Can't Hurt You" wydali w 2013 roku. Przełom nastąpił dwa lata później - w październiku 2015 roku ukazał się ich debiutancki album zatytułowany "Nothing But Thieves", inspirowany twórczością Arcade Fire, Kasabian czy Muse.

Nothing But Thieves grają gitarowy, alternatywny i nowoczesny rock, który łączą z popem. Ich brzmienie często porównywane bywa do takich zespołów, jak Foals, czy The Neighbourhood. Występowali u boku m.in. Arcade Fire, George'a Ezry oraz jako support na trasie koncertowej "Drones" zespołu Muse. W dorobku mają także koncerty na festiwalach w Wielkiej Brytanii: Isle of Wright, Reading and Leeds Festival oraz Glastonbury w 2016 roku.

Przystanek Woodstock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. 23. Przystanek Woodstock odbędzie się w terminie 3-5 sierpnia 2017 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

