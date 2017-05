Procol Harum na dwóch koncertach w Polsce

W październiku do Polski przyjedzie znana z wielkiego przeboju "A Whiter Shade of Pale" (1967) grupa Procol Harum.

Gary Brooker wraz z grupą Procol Harum wystąpi w Polsce /fot. Jeff Moore/Retna/Photoshot /Reporter

W kwietniu świętująca 50-lecie istnienia brytyjska formacja wydała nowy album "Novum". To pierwsza płyta Procol Harum od "The Well's On Fire" z 2003 r.

Wspomniany wielki przebój "Whiter Shade Of Pale" to trzeci najlepiej sprzedającym się singel lat 60. - po "Hey Jude" Beatles oraz "Satisfaction" The Rolling Stones.

W obecnym składzie u boku współzałożyciela Gary'ego Brookera (wokal, fortepian) występują także Geoff Whitehorn (gitary), Matt Pegg (gitara basowa), Josh Phillips (organy Hammonda) i Geoff Dunn (perkusja).

Zespół do współpracy przy płycie "Novum" zaangażował Pete'a Browna, autora tekstów dla m.in. grupy Cream (m.in. "I Feel Free", "White Room" czy "Sunshine of Your Love") i jego lidera Jacka Bruce'a.

Europejska trasa z okazji 50-lecia pierwotnie nie obejmowała Polski, jednak ostatecznie udało się ściągnąć zespół do naszego kraju. Po 15 latach Brytyjczycy zagrają ponownie w Polsce - koncerty odbędą się w Szczecinie (13 października, Arena) i Katowicach (15 października, Spodek). Będą to dwa ostatnie występy jubileuszowej trasy.



Clip Procol Harum A Whiter Shade Of Pale

