Prekursor muzyki tanecznej Gorgio Moroder na Festiwalu Soundedit w Łodzi

Poznaliśmy kolejnych wykonawców jubileuszowej 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit w Łodzi.

27 października Łódź odwiedzi twórca i prekursor muzyki tanecznej, wielokrotny zdobywca Oscarów, Grammy i Złotych Globów - Giorgio Moroder.

W Klubie Wytwórnia z solowym programem promującym album "Nosowska na tłusto" wystąpi również Katarzyna Nosowska. Z nią gościnnie wystąpi laureat nagrody Soundedit z roku 2010 - Andrzej Smolik.

W oczekiwaniu na koncerty znakomitości i Galę wręczenia statuetek "Człowieka ze Złotym Uchem" publiczność rozgrzeje Mery Spolsky. Wspomniani Moroder i Nosowska to pierwsi ogłoszeni producenci wyróżnieni nagrodą "Człowieka ze Złotym Uchem".

Giorgio Moroder pracował z największymi nazwiskami w muzyce, w tym: Barbrą Streisand, Eltonem Johnem, Cher, Rogerem Daltreyem, Janet Jackson, Freddiem Mercurym, Davidem Bowie, Chaką Khan, Cheap Trick, Kylie Minogue czy Pat Benatar. Wśród największych przebojów artysty są: "Hot Stuff" i "I Feel Love" Donny Summer, "Putting Out the Fire" Davida Bowiego czy "Call Me" Blondie.

Producent był kluczową postacią sukcesu "Królowej Disco" Donny Summer. W latach 70. współpracując przy największych przebojach artystki: "Love To Love You Baby", "Hot Stuff" czy "I Feel Love". W 1997 r. Moroder i Summer otrzymali nagrodę Grammy w kategorii "Najlepszy utwór taneczny" za piosenkę "Carry on". Włoch niedawno połączył siły z wytwórnią Verve, by uhonorować Donnę Summer albumem "Love To Love You Donna", na który składają się największe przeboje artystki zremiksowane przez: Afrojacka, Hot Chipa, Laidback Luke'a, Masters at Work i in.

Muzyka Giorgio Morodera odniosła sukces wszędzie tam, gdzie szalało disco, ale artysta jest również odpowiedzialny za jedne z najbardziej klasycznych soundtracków filmowych, w tym: "Scarface" i "Midnight Express", a także ponadczasowe numery, takie jak "Take My Breath Away" ("Top Gun"), "Flashdance... What a Feeling" Irene Cary, "Call Me" Blondie ("American Gigolo"), a także kompozycje do filmów takich jak: "Niekończąca się opowieść", "Superman III", "Rambo III", "Gliniarz z Beverly Hills II".

Katarzyna Nosowska ostatnio eksploruje też sfery spoza świata muzycznego. Od roku bardzo aktywnie działa na Instagramie, gdzie prowadzi treningi fatness i przybierając śmieszną gębę, mówi o życiu, show-biznesie, celebrytach, współczesnych snobizmach, fobiach i modach. Cykl filmików "A ja żem jej powiedziała..." stał się inspiracją do książki o tym samym tytule, której premiera miała miejsce 23 maja.

Na polu muzycznym Nosowska (wokalistka zawieszonej obecnie grupy Hey) również nie próżnuje. Pracuje z Michałem FOX'em Królem nad kolejną solową płytą, której premiera zaplanowana jest na jesień 2018 r. Nowy materiał będzie można usłyszeć na żywo podczas jesiennej trasy koncertowej - "Nosowska na tłusto". Zapowiedzią materiału jest singel "Ja pas!".

Wieczór rozpocznie Mery Spolsky. Sama pisze teksty, komponuje muzykę, produkuje i aranżuje piosenki, projektuje ubrania, gra na gitarze. Czasem zdarzają się klawisze, ale tylko dlatego, że są czarno-białe. Moda Mery Spolsky to nieodłączny element jej występów. W kolekcjach występują trzy kolory: czarny, biały i czerwony. Czerwony to głównie krzyż, który niesie pomoc estetyczną wszystkim zagubionym w szafie.

W połowie września 2017 roku zadebiutowała płytą "Miło było pana poznać". Album Mery został nominowany do nagrody Fryderyk 2018 w kategoriach: "Fonograficzny Debiut Roku" oraz "Album Roku Elektronika".

Dodajmy, że 26 października w ramach Festiwalu Soundedit zagrają: zimnofalowa legenda The Opposition oraz kultowo-klubowa Morcheeba.