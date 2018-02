Portugal. The Man w Warszawie

​Zespół Portugal. The Man wystąpi w Polsce. Autorzy jednego z największych przebojów 2017 roku, uhonorowanej Grammy piosenki "Feel It Still" zagrają w warszawskim klubie Palladium 25 czerwca.

Zespół Portugal. The Man podczas Grammy 2018 /Michael Loccisano /Getty Images

"Woodstock" czyli ostatni album grupy to ósma płyta w dorobku formacji ze Stanów Zjednoczonych. Niespodziewany sukces utworu "Feel It Still", który dotarł na szczyt listy Billboard Alternative Songs oraz na piąte miejsce listy Billboard Hot 100 sprawił, że o Portugal. The Man stało się głośno na całym świecie. Przyznanie Grammy w styczniu 2018 roku tylko potwierdziło status zespołu.

Wideo Znamy zwycięzców Grammy 2018 (Cover Video/x-news)

Prace nad "Woodstock" zajęły grupie trzy lata. W tym czasie nastąpiły zmiany w składzie. Do kapeli dołączyli gitarzysta Eric Howk oraz po dość krótkiej absencji wrócił na jej łono perkusista Jason Sechrist.

Producencko skorzystano z usług nominowanego do Grammy Johna Hilla (m.in. Charli XCX, Kimbra, Lykke Li, Eminem), ale przede wszystkim członka legendarnych Beastie Boys czyli Mike'a D.

Tytuł krążka został zainspirowany biletem na pierwszą edycję słynnego festiwalu Woodstock, który jest w posiadaniu ojca jednego z muzyków. Gościem na albumie jest jeden z artystów biorących udział w legendarnym festiwalu, Richie Havens. Innymi są Son Little, rhythm and bluesowy muzyk z Filadelfii, a także raper Fatlip, a także aktorka i piosenkarka Mary Elizabeth Winstead (znana np. z serii "Szklana pułapka"), mająca na koncie między innymi współpracę z Danem The Automatorem.

Bilety na jedyny polski koncert Portugal. The Man trafią do sprzedaży w piątek 9 lutego.

Clip Portugal. The Man Feel It Still

