Pol'And'Rock Festival (Przystanek Woodstock): Przyjedzie Gojira

Francuska metalowa grupa Gojira to kolejny gość Pol'And'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock). Na imprezie w Akademii Sztuk Przepięknych pojawi się fotoreporter Chris Niedenthal.

Gojira powraca do Polski /fot. Frazer Harrison /Getty Images

Gojira w Polsce promować będzie wydaną w czerwcu 2016 r. ostatnią płytę "Magma".

Francuzi mają u nas wielu fanów, którym odwdzięczają się częstymi koncertami. Po raz ostatni kwartet gościł w naszym kraju w czerwcu 2017 r..

Następca wysoko ocenianego "L'Enfant Sauvage" (2012 r.) powstał w nowojorskim studiu Silver Cord, należącym do grającego na gitarze wokalisty zespołu Josepha Duplantiera. W miksach uczestniczył również Johan Meyer, inżynier dźwięku z obozu formacji.

"To szczere, prawdziwe oblicze naszej muzyki. Mam nadzieję że ludziom przypadnie do gustu ta wyprawa. Mam nadzieję że uda im się oderwać od chaosu codzienności chociaż na godzinę by przeżyć chwile prawdziwych, surowych emocji i odkryć w sobie więcej energii. Mimo tego, że przeszliśmy w swoim życiu ciężkie chwile, to włożyliśmy w tę muzykę wszystko co mieliśmy. To esencja tego, czym jesteśmy" - tak o płycie "Magma" mówił Joe Duplantier.



Gościem Akademii Sztuk Przepięknych będzie urodzony w polskiej rodzinie w Londynie fotoreporter Chris Niedenthal. Studiował fotografię w London College of Printing, po czym w 1973 roku przyjechał do Polski na kilka miesięcy i pozostał do dziś. Pracował zawsze jako tzw. "wolny strzelec"; na początku lat 80. współpracował z amerykańskim tygodnikiem "Newsweek", a od 1985 roku, jako fotograf kontraktowy dla "Time Magazine". Dla tego czasopisma robił reportaże w całej wschodniej i centralnej Europie, Związku Radzieckim i na Bałkanach. Przez kilka lat współpracował również z niemieckim tygodnikiem "Der Spiegel".

Był świadkiem powstania wolnego związku zawodowego "Solidarność" podczas strajku w stoczni im. Lenina w Gdańsku w 1980 roku, jak również wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w grudniu 1981, później dokumentował upadek komunizmu w 1989 roku.

Wygrał nagrodę w konkursie World Press Photo w 1986 roku za portret węgierskiego przywódcy Janosa Kadara. Przez wiele lat pracował nad cyklem fotografii dotyczących dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, które przedstawił w formie wystaw w wielu miastach w Polsce i za granicą (m.in. "Tabu. Portrety Nie Portretowanych", "PracujeMY", "Listy do Syna").

Jest autorem sześciu albumów: "Polska Rzeczpospolita Ludowa. Rekwizyty." (BOSZ, 2004); "13/12. Polska Stanu Wojennego" (Edipresse 2006); "In Your Face. Oblicza Niedawnej Przeszłości" (edition.FOTOTAPETA, 2011); "Chris Niedenthal. Wybrane Fotografie 1973-1989" (BOSZ, 2014); "Niedenthal Chopin" (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2016); "1989. Rok Nadziei" (BOSZ, 2017) i autobiografii "Chris Niedenthal. Zawód: Fotograf" (Marginesy, 2011).

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia 2018 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie). Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono, że zagrają Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), Balkan Beat Box (USA/Izrael) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami oraz Na Górze.

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.