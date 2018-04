Pol'And'Rock Festival: Big Cyc, Alestorm i Extrema dołączają do składu

Na Dużej Scenie Pol'And'Rock (wcześniej Przystanek Woodstock) zagrają metalowi piraci z Alestorm, a na Małej - świętujący 30-lecie Big Cyc oraz Włosi z grupy Extrema.

Big Cyc powraca na Przystanek Woodstock (Pol'And'Rock Festival) AKPA

Alestorm to szkocki zespół, który zadebiutował w 2004 roku. Początkowo muzycy tworzący zespół występowali jako Battleheart, jednak przed wydaniem debiutanckiego albumu, "Captain Morgan's Revenge", w 2008 roku zmienili nazwę na Alestorm. Pierwszy album metalowej kapeli miał ogromny wpływ na styl muzyczny, tematykę tekstów i wizerunek zespołu.

Reklama

Zainspirowani sukcesem nagrania "Heavy Metal Pirates", muzycy postanowili stworzyć swój własny nurt muzyki metalowej, który określają mianem "Pirate Metal" - czyli "metal piracki". Obecnie na pokładzie Alestorm przebywa pięciu piratów: Christopher Bowes (wokale, keytar) Gareth Murdock (gitara basowa), Peter Alcorn (perkusja), Elliot Vernon (instrumenty klawiszowe, krzyki) i Máté Bodor (gitara).

Obejmująca pięć albumów studyjnych i płytę koncertową twórczość Alestorm to wybuchowa mieszanka różnych odmian gatunkowych muzyki metalowej, doprawiona muzyką folkową. Piraci metalu łączą klasyczny power metal z black i thrash metalem. Dzięki użyciu instrumentów tradycyjnie kojarzonych z muzyką folkową takich jak trąbki, skrzypce, puzony czy flety irlandzkie utwory Alestorm nabierają niespotykanego w ciężkiej muzyce metalowej brzmienia przywodzącego na myśl szanty. Teksty piosenek, oprawa graficzna albumów i występy na żywo Alestorm odwołują się do pirackich przygód i przypowieści. Muzycy określają swoje utwory jako "głupie piosenki o upijaniu się i kradzeniu skarbu", co tylko świadczy o ich ogromnym dystansie i poczuciu humoru, którym przesiąknięte są piosenki Alestorm.

Alestorm ma na koncie występy na największych festiwalach europejskich takich jak Hellfest w 2015 czy Download Festival w 2017 oraz trasę koncertową po USA i Europie. Muzyczni piraci dzielili scenę między innymi z Sabatonem czy Airbourne. W tym roku "żeglują" po całym świecie by podzielić się z wierną załogą fanów najnowszym wydawnictwem "No Grave But The Sea" - trasa koncertowa obejmuje Europę i Amerykę Północną.

Clip Alestorm Mexico

2 sierpnia na Małej Scenie wystąpi grupa Big Cyc.



"Energia, Muzyka, Przyjaźń! To nie są dla nas puste hasła. Wypełniamy je od lat koncertową energią. Na festiwalach organizowanych przez Jurka Owsiaka pojawiamy się regularnie od wczesnych lat 90. Graliśmy na pierwszej Letniej Zadymie W Środku Zimy, na wszystkich edycjach Finałów WOŚP i oczywiście na Przystankach Woodstock" - przypominają muzycy.



"W 2006 roku byliśmy na Przystanku pierwszy raz i było to niesamowite przeżycie. Koncert Big Cyca otwierał festiwal i stał się sporym wydarzeniem. W 2013 roku na Woodstocku zagraliśmy swój wielki jubileuszowy koncert na 25-lecie zespołu. Były największe cycowe przeboje i chóralne 'sto lat' oraz wspólny show z Jurkiem na finał podczas śpiewania 'Ballady o smutnym skinie'. Straż pożarna dopełniła dzieła lejąc z wozu strażackiego wodą na rozgrzane dziesiątki tysięcy fanów. Entuzjazm który nam towarzyszył mógłby zwalczyć wszystkie plagi tego świata, a energia wytworzona w trakcie naszego przedstawienia mogłaby ogrzać pół Europy. Z tego pamiętnego koncertu powstał materiał filmowy wydany na DVD, który stanowi wspaniałe podsumowanie działalności Big Cyca" - dodają.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Big Cyc: Jubileusz z awanturą Interia.tv

W tym roku Big Cyc świętuje 30-lecie. Z tej okazji szykuje specjalny program z licznymi niespodziankami muzycznymi.

"Sięgniemy do wielu starych kawałków z lat 80. i 90., pojawią też nowsze piosenki oraz ciekawi goście. Szykuje się energetyczna, rockowa feta w stylu Big Cyca. Nie może Was na tym koncercie zabraknąć! Będziemy z werwą szarpać gitary, aż pójdą w drzazgi ku chwale rock and rolla! Nie wiadomo kiedy będzie koniec świata, ale wiadomo, że Big Cyc nie gra złych koncertów. Ten będzie najlepszy" - zapowiadają.

Big Cyc na Przystanku Woodstock 2013 1 9 fot. Igor Kohutnicki Autor zdjęcia: Źródło: WOŚP 9

Na Małej Scenie wystąpi działający od 1986 r. zespół Extrema, łączący heavy metal z thrash metalem. Obecnie grupę tworzą Tiziano Titian Spigno (wokal), jedyny członek oryginalnego składu Tommy Massara (gitara), Gabri Giovanna (gitara basowa) i Francesco "Frullo" La Rosa (perkusja).

Przez ponad 30 lat aktywności kapela nagrała sześć albumów. Wszystkie wydawnictwa Extremy ostatnio zostały zremasterowane, wzbogacone o nieznane przed tym utwory i wydane ponownie. Dotychczas grupa występowała jako support zespołów taki jak: Motörhead, Death Angel, Metallica, Slayer, Megadeth czy Korn.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Błotne zabawy na Przystanku Woodstock 2017 INTERIA.PL

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia 2018 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono, że zagrają Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Krzysztof Zalewski, Koniec Świata, Bethel, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami oraz Na Górze.