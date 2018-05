Pol'And'Rock Festival 2018: You At Me Six, Tides From Nebula i Artur Barciś

Poznaliśmy kolejnych uczestników 24. Pol'And'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock).

You Me At Six dołącza do składu Pol'And'Rock Festival / Ian Gavan /Getty Images

3 sierpnia na Dużej Scenie wystąpi angielski zespół You Me At Six.

Działająca od 2004 roku grupa ma na koncie pięć albumów studyjnych, a rozgłos przyniósł im wydany w 2008 r. debiutancki krążek pod tytułem "Take Off Your Colours".

Zespół występował u boku takich gwiazd jak Thirty Seconds To Mars, Paramore, Fall Out Boy, czy All Time Low, zaliczając występy na scenach największych europejskich festiwali. Wśród swoich muzycznych inspiracji wymieniają twórczość zespołów takich jak Blink-182, Incubus i Thrice, a na ostatniej, wydanej w 2017, płycie "Night People" słychać również hiphopowe wpływy. Dziennikarze muzyczni określają gatunek grany przez brytyjską kapelę jako "rock alternatywny z elementami pop rocka i pop punka". W 2011 roku You Me At Six otrzymali nagrodę magazynu Kerrang! w kategorii "Najlepszy brytyjski zespół".

"Nie mówię, że chcemy skopiować Coldplay, ale czy chcemy zagrać cztery razy pod rząd na wyprzedanym stadion Wembley? Czy chcemy być headlinerem na Glastonbury? Oczywiście, do cholery, że chcemy! Patrzę na Biffy Clyro, Bring Me The Horizon, Tame Impala, Arctic Monkeys, Foals, obserwuję te wszystkie zespoły które są teraz na topie i dążą do tego by zostać największym festiwalowym headlinerem i myślimy, że wkrótce będzie nasza kolej. Chcę przyglądać się temu, jak nasz zespół wspina się na sam szczyt" - mówi wokalista Josh Franceschi.

2 sierpnia na Nocnej Scenie Akademii Sztuk Przepięknych zagra warszawski kwartet instrumentalny Tides From Nebula.

Grupa w ciągu 10 lat zagrał ponad 500 koncertów, dzięki czemu są uważani za jeden z czołowych zespołów post rocka w Europie. Są pierwszym zespołem tego typu, który zagrał trasę koncertową w Indiach, odnosząc tam frekwencyjny sukces, m.in. grając jako główna gwiazda na festiwalu, który odbywał się na sławnym torze F1 w Greater Noida.

Współpracowali ze Zbigniewem Preisnerem - sławnym kompozytorem muzyki filmowej, z którym wspólnie nagrali płytę "Earthshine" w 2011 roku (Preisner osobiście chciał napisać z nimi album, po usłyszeniu zespołu w radiowej Trójce).

Gościem ASP będzie aktor teatralny, telewizyjny i filmowy Artur Barciś.

Na dużym ekranie zadebiutował w "Do krwi ostatniej" Jerzego Hoffmana. W 1984 roku po raz pierwszy zagrał u Krzysztofa Kieślowskiego w "Bez końca". Wystąpił potem w znaczących epizodach w niemal wszystkich częściach "Dekalogu" Kieślowskiego.



Do jego ważniejszych ról należy także kreacja w "Życiu za życie" w reż. Krzysztofa Zanussiego oraz "Braciszek" w reż. Andrzeja Barańskiego. Szeroka publiczność uwielbia go za rolę Tadeusza Norka w serialu "Miodowe lata" oraz Arkadiusza Czerepacha w serialu "Ranczo".



Jest aktorem warszawskiego teatru Ateneum ("Kasta la vista", "Kandyd, czyli optymizm", "Trans-Atlantyk"), współpracuje też z Och-Teatrem Krystyny Jandy ("Mayday" i "Mayday 2" oraz jako Papkin w "Zemście" Aleksandra Fredry).

Zdjęcie Artur Barciś jest cenionym aktorem teatralnym, serialowym i filmowym / AKPA

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia 2018 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono, że zagrają m.in. Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), Soulfly (USA), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja), Alpha Blondy (Wybrzeże Kości Słoniowej) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Krzysztof Zalewski, Big Cyc, Hunter, Czesław Mozil Solo Act, Koniec Świata, Bethel, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami, PPNOU oraz Na Górze.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.