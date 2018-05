Pol'And'Rock Festival 2018: Wojtek Mazolewski ze specjalnym projektem

"Chaos pełen idei" to nazwa specjalnego projektu Wojtka Mazolewskiego, który zostanie zaprezentowany podczas 24. Pol'And'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock).

Wojtek Mazolewski wystapi ze specjalnym projektem na Pol'And'Rock Festival AKPA

Projekty specjalne co jakiś czas pojawiały się na Przystanku Woodstock i zawsze były gorąco przyjmowane przez festiwalowiczów.



W tym roku (2 sierpnia, Duża Scena) Wojtek Mazolewski, lider Pink Freud oraz Wojtek Mazolewski Quintet, połączy jazz, rock i polski folk.



Na scenie pojawią się goście specjalni: Ania Rusowicz, John Porter, Wojciech Waglewski, Chór Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny oraz kwintet Wojtka Mazolewskiego w składzie Joanna Duda, Marek Pospieszalski, Oskar Torok, Qba Janicki, Cyprian Baszyński i Piotr Chęcki.

Clip Wojtek Mazolewski Quintet London

Projekt będzie nawiązywał do ostatniej płyty Wojtka Mazolewskiego zatytułowanej "Chaos pełen idei", która pół roku po wydaniu uzyskała status Złotej Płyty.

Clip Wojciech Mazolewski Polish Girl - feat. John Porter

Death by Chocolate to szwajcarska formacja rockowa, która może być znana publiczności Najpiękniejszego Festiwalu Świata z żywiołowego występu na 19. Przystanku Woodstock. Założona w 2003 roku kapela wydała trzy albumy studyjne i ma na koncie ponad 120 występów, zarówno na największych festiwalach w rodzimej Szwajcarii jak i na najbardziej znanych imprezach muzycznych na kontynencie.

Clip Death by Chocolate Tell Me What You See

Szwajcarscy artyści mieli możliwość nagrania swojego trzeciego albumu pod okiem czterokrotnego laureata nagrody Grammy producenta Vance'a Powella (znany ze współpracy z Jackiem White'em, The Dead Weather, Seasick Stevem czy Chrisem Stapletonem). Zainspirowany pobytem w Nashville, gitarzysta Death by Chocolate, Mathias Schenk napisał 11 piosenek, które znalazły się płycie "Crooked For You" (2017).

Clip Death by Chocolate Give Us A Reason

YB to największy zespół rockowy w Korei Południowej. Ta niezwykle popularna grupa została założona w 1996 roku i dotychczas wydała dziewięć albumów studyjnych i cztery albumy nagrane podczas występów live. Zespół może pochwalić się wynikiem ponad dwóch mln sprzedanych płyt.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Korei przyniosły muzykom sławę, a pozycję YB na rynku muzycznym ugruntował występ w popularnym programie telewizyjnym "I Am A Singer". Telewizyjne talent show okazało się kluczem do sukcesu, bo po występie w programie YB zagrał koncerty w Chinach, Japonii i wielu państwach europejskich.

Często określani mianem kulturowych ambasadorów Korei Południowej, muzycy zostali dwukrotnie zaproszeni do występu w Pyeongyang, w Korei Północnej, co było przełomowym wydarzeniem w historii relacji dwóch zwaśnionych państw. Występ w Korei Północnej powtórzyli wiosną tego roku, kiedy brali udział w koncercie na którym zagościł Kim Jong-Un.

Yoon Do-huyn (wokal, klawisze, gitara), Heo Jun (gitara, klawisze), Kim Jin-won (perkusja), Park Tae-hee (gitara basowa) i Scott Hellowell (gitara) są uznawani za pionierów typowo koreańskiego gatunku muzyki rockowej, czyli K-rocka.

Wideo [YB] 나는 나비_Music Video (2010 ver.)

Kolejnym gościem Akademii Sztuk Przepięknych będzie ceniony aktor i satyryk Jacek Fedorowicz. Był jednym z założycieli (m.in. ze Zbigniewem Cybulskim i Bogumiłem Kobielą) gdańskiego, studenckiego teatru Bim-Bom (w latach 1954-1960). Jeszcze w czasie studiów rozpoczął współpracę z gdańskim radiem jako autor i aktor, zaś jako autor i rysownik-karykaturzysta z prasą lokalną i ogólnopolską, tj. "Dookoła świata", "Po prostu", "Dziennik Bałtycki", "Szpilki", "itd" i inne.

W drugiej połowie lat 60. występował w Telewizji Polskiej, gdzie współtworzył m.in. z Jerzym Gruzą programy rozrywkowe "Poznajmy się", "Małżeństwo doskonałe", "Kariera" i "Runda". W latach 70. był współautorem radiowego (Program III) magazynu satyrycznego "60 minut na godzinę", gdzie występował w kilkunastu rolach, tworząc m.in. postacie Kolegi Kierownika i Kolegi Kuchmistrza.

Wraz z Piotrem Skrzyneckim prowadził pierwszy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. W latach 60. i 70. często występował na estradzie, najpierw w Kabarecie Wagabunda (m.in. z Marią Koterbską, Mieczysławem Czechowiczem i Bogumiłem Kobielą), potem w programie "Popierajmy się" (z Bohdanem Łazuką, Tadeuszem Rossem, Piotrem Szczepanikiem i Ryszardem Markowskim), a później, do stanu wojennego, w indywidualnych wieczorach autorskich.

Wideo Jacek Fedorowicz: Kiedyś miałem przytłaczającą popularność. W tej chwili nareszcie mam spokój (20m2 Łukasza/x-news)

W 1980 wstąpił do "Solidarności", współpracował z Radiem "S" Regionu Mazowsze związku. Na początku stanu wojennego zerwał wszelkie kontakty z państwowymi środkami przekazu. Wraz z żoną Anną zaangażował się w działalność Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Występował głównie na terenach kościelnych, tam urządzał też wystawy swoich karykatur i popierających opozycję rysunków, występował z odczytami w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Wtedy powstały audycje (audio i video) rozprowadzane na kasetach w tzw. drugim obiegu (emitowało je także Radio Wolna Europa). Jednym z jego pomysłów z tamtych czasów było ośmieszanie reżimowego dziennika telewizyjnego. W 1989 był współautorem audycji przedwyborczych Komitetu Obywatelskiego, w których m.in. omawiał zasady głosowania.

W latach 90. zaczął prowadzić w TVP program "Dziennik Telewizyjny", który następnie przeszedł metamorfozę z programu o charakterze politycznym na program rozrywkowy. W 2005 program ten na kilka miesięcy zmienił nazwę na "SEJF" (Subiektywny Ekspres Jacka Fedorowicza). W 2006 satyryk odszedł z Telewizji Polskiej. W 2010 i w 2015 był członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi. W 2010 z rekomendacji klubu parlamentarnego PO powołany w skład rady programowej TVP.

Wśród licznych odznaczeń ma m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" i SuperWiktora.

Zagrał w takich filmach, jak m.in. "Do widzenia, do jutra", "Małżeństwo z rozsądku", "Polowanie na muchy", "Poszukiwany, poszukiwana", "Nie ma róży bez ognia" i serialu "Alternatywy 4".

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia 2018 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Błotne zabawy na Przystanku Woodstock 2017 INTERIA.PL

Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono, że zagrają m.in. Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), Soulfly (USA), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), You Me At Six (Wielka Brytania), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja), Alpha Blondy (Wybrzeże Kości Słoniowej) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Krzysztof Zalewski, Big Cyc, Hunter, Czesław Mozil Solo Act, Tides From Nebula, Koniec Świata, Bethel, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami, PPNOU oraz Na Górze.

Wideo Przystanek Woodstock 2017 zakończony (TVN24/x-news)

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Wideo Jurek Owsiak na Przystanku Woodstock: Chamówa, foch i pyskowanie do niczego nie prowadzą (TVN24/x-news)

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.