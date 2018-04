Pol'And'Rock Festival 2018: Soulfly oraz Czesław Śpiewa Solo Act

Poznaliśmy kolejnych uczestników 24. Pol'And'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock).

Soulfly zagra na Dużej Scenie

Soulfly to amerykańska kapela metalowa założona w 1997 w mieście Phoenix z inicjatywy byłego frontmana zespołu Sepultura, Maxa Cavalery. Zespół ma na koncie 10 albumów studyjnych, a prasa muzyczna donosi że artyści pracują nad kolejnym, 11. krążkiem, który ma trafić na półki latem tego roku. Cavalera zapowiada, że nowa płyta Soulfly pokaże wszystko, co w Soulfly najlepsze, a gatunkowo będzie reprezentować "tribal thrash metal" ("plemienny thrash metal"), czyli stworzone przez kapelę autorskie połączenie thrash metalu z muzyką amazońskich plemion.

Poczynając od wydanej w 1998 roku debiutanckiej płyty zatytułowanej "Soulfly", która sprzedała się w 500 tysiącach egzemplarzy zyskując tym samym status Złotej Płyty, kapela eksperymentowała z różnymi gatunkami metalu i łączyła ciężką muzykę z plemiennymi rytmami rodem z Brazylii i muzyką pochodzącą z Bliskiego Wschodu.

Twórczość Soulfly wyróżnia się na rynku muzycznym za sprawą tego, że muzycy odważnie łączą ciężką metalową muzykę z elementami zaczerpniętymi z południowoamerykańskiej muzyki bossa nova czy pochodzącym z Jamajki reggae. Teksty zespołu idą w parze z różnorodnością muzyczną. W piosenkach Cavalera często porusza tematy społeczne i polityczne, śpiewa o wojnie, agresji i niewolnictwie oraz analizuje tematy duchowe.

Początkową twórczość kapeli można było określić mianem nu-metalu, czyli gatunku który święcił sukcesy w późnych latach 90. Wraz ze zmianami składu zespołu (Max Cavalera to jedyny oryginalny członek formacji) zmieniała się też grana przez Soulfly muzyka. Zespół odszedł od nu-metalu i przy wydanej w 2005 roku płycie pod tytułem "Dark Ages" wyraźnie widać ewolucję zespołu w kierunku brutalniejszych brzmień. "Dark Ages" prezentuje już bowiem bardziej agresywne brzmienia z pogranicza groove i thrash metalu i inspirację death metalem.

Dorobek grupy zamyka wydany w 2015 roku album "Archangel", na którym słychać wyraźne inspiracje death metalem. Płyta to swoista wyprawa w świat duchowości i mistyczna podróż przez bogatą historię obsesyjnie zainteresowanych magią i siłami nadprzyrodzonymi prehistorycznych ludów. Do współpracy muzycy zaangażowali Todda Jonesa (z zespołu Nails), Matta Younga (z zespołu King Parrot) i syna Maxa Richiego Cavalerę (Incite).

U boku Maxa (wokal, gitara) w Soulfly obecnie występują Marc Rizzo (gitara), Tony Campos (bas) i Zyon Cavalera (perkusja).

"Spowiedź Emigranta" to muzyczny stand-up Czesława Mozila. Przewrotna, słodko-gorzka i bardzo zabawna opowieść o patriotyzmie, emigracji i ojczyźnie, a także o codziennym życiu popularnego artysty. Co to znaczy odnieść sukces w Polsce? Jak siedzieć na ławce rezerwowych, a i tak strzelać gole? Czy bycie alternatywnym artystą daje popularność wśród dresiarzy? To połączenie monodramu, stand-upu i koncertu jednego z najpopularniejszych współczesnych artystów - Czesława Mozila.

Polska widziana z perspektywy podwójnego emigranta, żyjącego między Danią a Polską, kochającego absurdy obu tych krajów i patrzącego na wszystko z humorem. Historie z życia , opowiedziane za pomocą największych hitów Czesława.

Występ odbędzie się 2 sierpnia o godz. 23:50 na scenie Akademii Sztuk Przepięknych.



Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia 2018 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono, że zagrają m.in. Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja), Alpha Blondy (Wybrzeże Kości Słoniowej) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Krzysztof Zalewski, Big Cyc, Hunter, Koniec Świata, Bethel, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami, PPNOU oraz Na Górze.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.