Pol'And'Rock Festival 2018: In Flames na Dużej Scenie

Pionierzy melodyjnego death metalu z grupy In Flames zaprezentują sie na Dużej Scenie 24. Pol'And'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock).

In Flames wystąpi na Pol'And'Rock Festival

Zespół In Flames został założony w szwedzkim mieście Göteborg w 1990 roku. Muzycy mają na koncie 12 albumów, niezliczoną ilość występów i tras koncertowych, miliony sprzedanych płyt i rzesze oddanych fanów na całym świecie. Są uznawani za pionierów nowego gatunku w muzyce metalowej - melodyjnego death metalu.

In Flames Like You Better Dead

Fenomen In Flames potwierdza też fakt, że muzycy stworzyli też swój własny festiwal muzyczny "Borgholm Brinner" - czyli dwudniową imprezę muzyczną organizowaną na zamku Borgholm w Szwecji. Od momentu ukazania się ich debiutanckiej płyty "Lunar Strain" w 1994 roku, zespół święcił triumfy wśród krytyków i zdobywał uznanie publiczności. Dorobek grupy zamyka płyta "Battles" z 2016 roku.

Jesienią 2017 r. bez zapowiedzi zespół wypuścił EP-kę "Down, Wicked & No Good" z własnymi wersjami "Down In A Hole" Alice In Chains, "Wicked Game" Chrisa Isaaka, "Hurt" Nine Inch Nails (jako bonus na żywo) i "It's No Good" Depeche Mode.

Obecny skład tworzą gitarzysta Björn Gelotte (w latach 1995-1998 grał na perkusji), wokalista Anders Fridén, gitarzysta Niclas Engelin i perkusista Joe Rickard, który zadebiutował na "Battles". Koncertowym basistą od 2017 r. jest Bryce Paul.

In Flames It's No Good (Lyric Video)

Na Małej Scenie zagrają brytyjscy punkowcy z Vile Assembly oraz Apey & The Pea z Węgier.

Zespół Vile Assembly tworzą: autor piosenek, muzyk i producent, czyli Mark Wainwright, Mark Webb i Paul Mason. Po sukcesie dwóch pierwszych singli zatytułowanych "Suicide Feast" i "Gone", ta pochodząca z Liverpoolu punkowa formacja narobiła niezłego zamętu w świecie muzycznym swoim debiutanckim albumem "Fattened By The Horrors of War".

Dzięki zespołowi zaangażowani społecznie artyści głośno wyrażają swój sprzeciw wobec niesprawiedliwości społecznych. Członkowie Vile Assembly korzystają z muzyki, by poruszać ważne tematy. Pragną użyć swojej twórczości, by wyrwać ludzi ze snu i wyjaśnić, że korporacje dążą do przejęcia władzy nad światem, a próby stawienia im czoła skończą się totalną porażką. Muzycy otwarcie mówią tym, co im nie pasuje we współczesnym świecie i zamierzają krzyczeć tak głośno i tak długo, aż zostaną usłyszani.

Apey & The Pea to najpopularniejsza anglojęzyczna metalowa grupa z Węgier. Pochodząca z Budapesztu kapela od samego początku twórczości stawiała na autentyczność i ponadczasowe brzmienie. Muzycy wypracowali formułę na potężną, złowrogą muzykę, z którą w parze idzie oprawa wizualna ich występów - artyści korzystają z wizualizacji zainspirowanych okultystycznymi horrorami z lat 70. Muzyka Apey & The Pea odwołuje się do twórczości zespołów takich jak Pantera, Lamb of God, Alice in Chains i Orange Goblin. Brzmienie Apey & The Pea można określić jako mieszankę stoner i sludge metalu.

Nad najnowszą, trzecią płytą "HEX" muzycy pracowali z dala od miejskiego zgiełku, którego mieli już dość po dwóch niezwykle udanych trasach koncertowych po Europie. Członkowie Apey & The Pea zaszyli się w lesie i nagrywali na żywo, przy użyciu starego, analogowego sprzętu.

Poznaliśmy też kolejnego gościa Akademii Sztuk Przepięknych - to reżyserka i choreografka Kasia Sokołowska, od ponad 20 lat reżyserująca i produkująca największe pokazy mody. Ma na koncie współpracuję z czołówką modowych marek i projektantów.



Pełni też funkcję dyrektora artystycznego The Designer Gallery w warszawskiej Galerii Mokotów. Od kilku lat zasiada w jury programu "Top Model".

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia 2018 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Błotne zabawy na Przystanku Woodstock 2017

Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono, że zagrają m.in. Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), Soulfly (USA), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), You Me At Six (Wielka Brytania), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja), Alpha Blondy (Wybrzeże Kości Słoniowej), Death By Chocolate (Szwajcaria), YB (Korea Południowa) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Krzysztof Zalewski, Wojtek Mazolewski z gośćmi (projekt specjalny "Chaos pełen idei"), Big Cyc, Hunter, Czesław Mozil Solo Act, Tides From Nebula, Koniec Świata, Bethel, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami, PPNOU oraz Na Górze.

Przystanek Woodstock 2017 zakończony

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu (m.in. Jerzy Górski, Artur Barciś, Jacek Fedorowicz, Chris Niedenthal i Dorota Wellman). Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Jurek Owsiak na Przystanku Woodstock: Chamówa, foch i pyskowanie do niczego nie prowadzą

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.