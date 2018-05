Pol'And'Rock Festival 2018: Dorota Wellman gościem ASP

Popularna dziennikarka i prezenterka telewizyjna Dorota Wellman będzie jednym z gości Akademii Sztuk Przepięknych w ramach 24. Pol'And'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock).

Dorota Wellman przyjedzie na Pol'And'Rock Festival /Kamil Piklikiewicz/DDTVN / East News

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia 2018 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Wśród dotychczas ogłoszonych gości są m.in. fotoreporter Chris Niedenthal, aktor i satyryk Jacek Fedorowicz, aktor Artur Barciś i Jerzy Górski, zwycięzca najbardziej prestiżowych zawodów świata na dystansie Double Ironman (7,6 km pływanie, 360 km jazdy rowerem, 85 km biegu) z 1990 roku.

Do tego grona dołącza popularna dziennikarka telewizyjna, radiowa i prasowa Dorota Wellman. Razem z Marcinem Prokopem tworzy duet w programie "Dzień dobry TVN". Z Pauliną Młynarską prowadzi w TVN Style program "Miasto kobiet". W przeszłości znana również z programów telewizyjnych m. in. "Podróże z żartem", "Clever - widzisz i wiesz", "Czytam, bo lubię", "Ten jeden dzień", "Pytanie na śniadanie".



Wideo Jurek Owsiak na Przystanku Woodstock: Chamówa, foch i pyskowanie do niczego nie prowadzą (TVN24/x-news)

Felietonistka "Wysokich Obcasów". Z prasą była związana także za pośrednictwem tytułów takich jak "Gala", "Viva", "Fashion Magazine" czy "Existence". Autorka książki "Ja nie mogę być modelką?!".

Nie obca jest jej także kariera filmowa w charakterze reżyserki, producentki i aktorki (m.in. u Andrzej Wajdy wcieliła się w role Henryki Krzywonos w obrazie "Wałęsa. Człowiek z nadziei"). W sferze radiowej współpracowała m. in. z Radio Solidarność, Radio Eska, Radio Zet i Tok FM.

Laureatka licznych nagród, m. in. Wiktory w kategorii Prezenter Telewizyjny w 2010 roku, InicjaTOR 2015 (MediaTory), Europejska Nagroda Tolerancji 2014, a także wielu. Druga najcenniejsza polska gwiazda w roku 2017 według rankingu "Forbes".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Błotne zabawy na Przystanku Woodstock 2017 INTERIA.PL

Na czterech scenach Pol'And'Rock Festival zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono, że zagrają m.in. Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), Soulfly (USA), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), You Me At Six (Wielka Brytania), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja), Alpha Blondy (Wybrzeże Kości Słoniowej), Death By Chocolate (Szwajcaria), YB (Korea Południowa) i przedstawiciele polskiej sceny: Wojtek Mazolewski (projekt specjalny "Chaos pełen idei"), Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Krzysztof Zalewski, Big Cyc, Hunter, Czesław Mozil Solo Act, Tides From Nebula, Koniec Świata, Bethel, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami, PPNOU oraz Na Górze.

Wideo Przystanek Woodstock 2017 zakończony (TVN24/x-news)

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.