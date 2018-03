Per Gessle w Warszawie: Koncert z muzyką Roxette

21 października w Klubie Stodoła w Warszawie w ramach trasy "Per Gessle's Roxette" wystąpi Per Gessle, połowa szwedzkiego duetu Roxette.

Per Gessle podczas koncertu Roxette w Warszawie w czerwcu 2015 r. /fot. Marcin Bąkiewicz/mfk.com.pl

W połowie kwietnia 2016 r. zespół Roxette ogłosił, że lekarze zalecili Marie Fredriksson zakończenie występów na scenie.

W 2002 r. wokalistka przeszła ciężką operację usunięcia guza mózgu. Po diagnozie lekarze dawali wokalistce zaledwie 5 proc. szans na przeżycie, ale dzięki zastosowaniu najnowszych metod leczenia Fredriksson wyzdrowiała.

Grupa powróciła na scenę w 2011 roku. Wraz z nowym albumem "Charm School" i singlem "She's Got Nothing On (But The Radio)" duet ponownie zajął wysokie pozycje na listach przebojów. W 2012 r. ukazała się płyta "Travelling" zawierająca nowy materiał i nagrane na nowo wcześniej niepublikowane utwory. Z kolei w listopadzie 2014 r. formacja podsumowała swoje 30-lecie dwupłytową składanką "XXX The Biggest Hits". Formacja aktywnie też koncertowała - kilkakrotnie odwiedziła też Polskę.

Roxette w Warszawie (Torwar, 22 czerwca 2015) 1 15 22 czerwca na warszawskim Torwarze wystąpiła grupa Roxette Autor zdjęcia: Źródło: fot. Marcin Bąkiewicz/mfk.com.pl 15

"Jestem poruszona waszymi myślami, słowami i niekończącą się miłością, którą się dzielicie od momentu ogłoszenia odwołania letniej trasy Roxette. Chociaż kocham obecność na scenie i spotkania z fanami, ale nie mam już siły na dalsze koncertowe życie. To bardzo proste" - napisała Marie Fredriksson na Facebooku.

W czerwcu 2016 r., już po zawieszeniu trasy, do sprzedaży trafił album "Good Karma".



Wobec problemów zdrowotnych Marie Per Gessle, drugi z liderów Roxette, postanowił skupić się na pisaniu piosenek na kolejny projekt solowy. W nagraniach w Nashville wspierali go muzycy znani z Roxette oraz amerykańscy instrumentaliści sesyjni.

Łącząc część zespołu Roxette z nowymi muzykami, Gessle latem 2017 roku wyruszył w trasę po Szwecji promując tym samym pierwszy z dwóch minialbumów nagranych w Nashville ("En vacker natt"). Grający na skrzypcach i mandolinie Malin-My Wall, perkusista Andreas Dahlbäck i Ola Gustafsson na elektrycznej gitarze hawajskiej, mandolinie i gitarze dodali świeży amerykański styl, który płynnie łączy się z doświadczeniem muzyków Roxette - Christoffera Lundquista (gitara), Clarence'a Ofwermana (klawisze), Magnusa Borjesona (gitara basowa) i Heleny Josefsson (chórki).

Wideo WARSAW LAST SATURDAY: The Look. 40.000 voices sounding like...well...40.000 voices! /P.

"Uwielbiam grać z tym zespołem, a potem pomyślałem - co by było, gdybyśmy mogli zrobić coś podobnego do muzyki Roxette. Ponieważ Marie nie jest w stanie występować, wszystkie te piosenki po prostu zbierałyby kurz" - mówi Per Gessle.

"Marie oczywiście jest niezastąpiona. Ale ona przesyła wszystkim swoje błogosławieństwa i oboje uważamy, że może to być świetny sposób, aby zachować świeżość tych piosenek, grając je z nieco innym akcentem przed tymi wszystkimi wspaniałymi ludźmi, którzy śledzą nas od wielu lat" - dodaje śpiewający gitarzysta.

"To naprawdę zabawne: uwielbiam grać w takie hity jak 'The Look', 'Listen To Your Heart', 'It Must Have Been Love', 'Joyride' czy 'How Do You Do!', ale taka trasa to także świetna okazja, aby na nowo odkryć wspaniałe, ale mniej rozpoznawalne piosenki i dowiedzieć się, co możemy z nich zrobić" - Gessle zapowiada, że w setliście pojawią się także niespodzianki.

Clip Roxette The Look

Europejska trasa "Per Gessle's Roxette" rozpocznie się 11 października w Hamburgu, w Niemczech. Album "Small Town Talk" - zawierający materiały z sesji w Nashville (w tym duet z brytyjskim wokalistą Nickiem Lowe), a także nowe nagrania z zespołem, zostaną wydane międzynarodowo. Premiera albumu zbiegnie się z zaplanowaną trasą koncertową.

Bilety na koncert w Warszawie kosztują od 179 zł. Do regularnej sprzedaży trafią od 16 marca o godz. 09:00.