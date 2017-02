Patti Smith na Festiwalu Legend Rocka 2017

Słynna amerykańska wokalistka Patti Smith dołącza do składu tegorocznej edycji Festiwalu Legend Rocka. Koncert odbędzie się 13 sierpnia w Dolinie Charlotty w Strzelinku (pomiędzy Ustką a Słupskiem).

Patti Smith powraca do Polski /fot. Pascal Le Segretain / Getty Images

Pierwszą ujawnioną gwiazdą 11. edycji Festiwalu Legend Rocka była grupa ARW tworzona przez byłych muzyków Yes - Jona Andersona, Trevora Rabina i Ricka Wakemana. Zespół zagra 13 lipca.



Reklama

Gwiazdą sierpniowej odsłony będzie Patti Smith.



"Była i jest nieszablonowa, ambitna i bezkompromisowa. Idzie własną ścieżką artystyczną, a prezentowane przez nią połączenie rocka i poezji można porównywać tylko do dokonań jej bliskiego znajomego - Boba Dylana" - czytamy w ogłoszeniu od organizatorów imprezy.

Przypomnijmy, że to właśnie Smith w imieniu Boba Dylana występowała w Sztokholmie w grudniu 2016 r. podczas odbierania jego literackiej nagrody Nobla.

Wideo Patti Smith - A Hard Rain's A-Gonna Fall (ceremonia Nobel 2016)

W poprzednich latach w Dolinie Charlotty na Festiwalu Legend Rocka wystąpili m.in. Robert Plant, Santana, ZZ Top, Bob Dylan, Ian Anderson (Jethro Tull), Deep Purple, Whitesnake, Mike & The Mechanics, Alice Cooper, John Mayall, Paul Rodgers, Marillion, Uriah Heep, Thin Lizzy, Robbie Krieger i Ray Manzarek (The Doors), Saxon, UFO, Fish, Colosseum, Alvin Lee (eks-Ten Years After), Jack Bruce (Cream), Suzi Quatro, Arthur Brown, Eric Burdon, Procol Harum, Wishbone Ash, The Yardbirds, Slade, T.Rex, Budgie, Sweet, Nazareth, Ten Years After i Bonnie Tyler.