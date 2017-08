Open'er Festival 2018: Znamy datę przyszłorocznej edycji!

Organizatorzy Open'er Festivalu ogłosili daty przyszłorocznej edycji imprezy.

Pogoda nie dopisała podczas Open'er Festival 2017 /fot. Karol Stańczak/karolstanczak.com

Przyszłoroczna odsłona Open'er Festivalu odbędzie się w dniach 4-7 lipca.

Będzie to już 17. edycja gdyńskiego imprezy, której dyrektorem artystycznym jest Mikołaj Ziółkowski.



W tym roku gwiazdami festiwalu były takie zespoły jak: Foo Fighters, Radiohead, Solange, The Kills, Lorde, The xx, Moderat, M.I.A., Dua Lipa, The Weeknd, Michael Kiwanuka, Warpaint czy Charli XCX.