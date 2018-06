Open'er Festival 2018: Noel Gallagher i 20 innych wykonawców

21 wykonawców zamyka skład tegorocznego Open'er Festivalu w Gdyni (4-7 lipca).

Noel Gallagher wystąpi podczas Open'er Festival

Głównymi gwiazdami Open'er Festival będą Artic Monkeys, Gorillaz, Depeche Mode, Bruno Mars, Nick Cave & The Bad Seeds, Migos i Massive Attack.

Noel Gallagher's High Flying Birds to zespół powołany do życia przez głównego kompozytora i gitarzysty Oasis po rozpadzie macierzystego zespołu. Pod tym szyldem Noel Gallagher wydał trzy albumy, które debiutowały na szczycie brytyjskiej listy przebojów.

Ostatni materiał to "Who Built The Moon?" z jesieni 2017 roku, a artysta promował płytę podczas wspólnych koncertów z U2 i The Rolling Stones.

Duet Mount Kimbie na swoim trzecim albumie "Love What Survives" postawił praktycznie wyłącznie na żywe instrumenty, ograniczając rolę syntetycznej elektroniki do minimum.

ANNA, urodzona w Brazylii, rezydująca w Barcelonie, to kolejna z całego szeregu DJ-ek, które bez kompleksów torują sobie drogę do najlepszych światowych klubów. W 2016 roku podczas ceremonii DJ Awards została wybrana najlepszą nową artystką, by w ciągu dwóch lat dotrzeć do klubowego gwiazdozbioru. "Mixmag" o jej stylu napisał "uwodzicielskie, ale mocno uderzające techno".

Kariera Henry'ego Smithsona znanego lepiej jako Riton (Henry w języku francuskim to Riton) w muzyce tanecznej rozpoczęła się jeszcze w latach 90. od długich wycieczek na rave'y. Popularność tej muzyki i zmęczenie podróżami skłoniły go do tego, by robić własne imprezy, bliżej rodzinnego Newcastle. Zauważony w jednym z klubów, już jako szef małego labelu Switch, podpisał kontrakt z wytwórnią Fat City Records i w roku 2001 wydał swój długogrający debiut.

Kornél Kovács to szwedzki DJ i producent, który współtworzy wytwórnię Studio Barnhus i od kilku lat dostarcza do najlepszych klubów na świecie swoją oryginalną wizję muzyki house. Jego sety cechuje czerpanie z klasyki i przetwarzanie jej w nowoczesne brzmienie. Świetnie oceniono nie tylko jego możliwości DJ-skie ale także producenckie - debiutancki album "The Bell" wydany w 2016 roku był jedną z najciekawszych elektronicznych płyt roku.

Nie ma chyba w Polsce artysty, który tak jak Błażej Król co roku wydaje nowy album. I choć nie wszystkie ukazały się pod jego nazwiskiem, to na każdej płycie jest postacią najważniejszą. Tak było w czasach duetu UL/KR, przy projektach Lauda i Kobieta z Wydm, tak jest oczywiście w KRÓLU. W latach 2012-2018 wydał 8 płyt. Na Open'era powraca z najnowszym wydawnictwem, "Przewijanie na podglądzie".

Bokka pojawili się niemal znikąd za sprawą zaprezentowanego w 2013 roku numeru "Town Of Strangers". W kwietniu zespół powrócił po dłuższej przerwie nowym albumem zatytułowanym "Life On Planet B".

Baasch to wokalista, producent, kompozytor, autor tekstów. Jeden z najbardziej cenionych i oryginalnych artystów na polskiej scenie alternatywnej i elektronicznej. Oba jego albumy studyjne zebrały pozytywne recenzje i znalazły się w licznych rankingach. Muzyka Baascha to hipnotyzujący sugestywny wokal, mroczne brzmienia i chwytliwe melodie. Artysta wypracował własny, rozpoznawalny styl, sprawnie poruszając się pomiędzy muzyką elektroniczną a synth-popem.

Pham - a właściwie Dawid Pham Ngoc to polski producent muzyczny, remikser, który mimo młodego wieku ma na swoim koncie sporo sukcesów, a największym z nich okazał się singel "Movements". Nagranie rozsławiło Phama zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrał już kilka tras koncertowych i wydawał w labelu Diplo. Na portalach SoundCloud, YouTube oraz Spotify "Movements" posiada łącznie ponad 80 milionów odtworzeń. Wielu w brzmieniach Polaka zauważa inspirację najsłynniejszym twórcą alternatywnej muzyki elektronicznej z pogranicza future bass, indie dance i trip-hopu - Flume'a i uważa go za pierwszego polskiego producenta tworzącego z sukcesami ten typ muzyki.



Polska scena metalowa od lat budzi naszą dumę i zazdrość wielu innych. Sukcesy zespołów Behemoth, Decapitated czy właśnie Furii sprawiły, że naszym najważniejszym muzycznym towarem eksportowym stał się gatunek ekstremalny, ale za to przyjmowany na zachodzi z prawdziwą czcią. Furia wchodzi do historii Open'era jako pierwszy metalowy band znajdujący swoje miejsce w składzie festiwalu.

Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka Marcelina za wydany w 2011 roku debiutancki album otrzymała m.in. nominację do Fryderyków. W 2013 roku miała premierę druga autorska płyta Marceliny "Wschody Zachody", utrzymana w klimacie alternatywnego popu. Ten kierunek będzie rozwijany na powstającej nowej płycie. Typowa dla niej forma piosenki i melodyjność utworów została wzbogacona elektronicznymi brzmieniami charakterystycznymi dla producenta płyty Kuby Karasia (The Dumplings). Premiera albumu przewidziana jest na jesień 2018 roku.

Od 2008 roku L.Stadt wydał cztery, zróżnicowane stylistycznie albumy (elementy psychodelii, country, surf rocka), choć fani zawsze słyszeli tam elementy charakterystyczne dla zespołu. W 2017, po ponad trzyletniej przerwie, L.Stadt powrócił z nowym albumem "L.Story". To znów materiał zaskakujący i różnorodny. Po doświadczeniach z różnymi odmianami alt rocka, zespół sięgnął po nowe dla siebie środki wyrazu - m.in. chór i brzmienia orkiestrowe. To także pierwsza w pełni polskojęzyczna płyta grupy, z racji tematyki tekstów Konrada Dworakowskiego przypominająca nieco concept album, hołd dla Łodzi.

Muchy mają swoją Open’erową historię. Zespół wystąpił w Gdyni w 2008 i 2010 czyli w dwóch ważnych momentach swojego muzycznego bytu. Przez kilka lat o zespole było cicho, ale w 2018 roku formacja postanowiła powrócić w oryginalnym składzie i z premierowym utworem. Cała akcja ma na celu promocję reedycji "Terroromansu".

Bluszcz - pojawili się nagle w kwietniowe popołudnie 2017. Wypuścili singel "Aspen" i szybko zdobyli zaufanie fanów dzięki gitarowo-elektronicznemu brzmieniu i kontraktowi z wytwórnią Brennnessel, która w ostatnich latach przyniosła polskiej scenie sporo ciekawych debiutów. Synthpopowa podróż po różnych miastach jaką zaserwowali na pierwszym albumie zatytułowanym "Junior" okazała się obiecującym początkiem, docenianym przez fanów i branżę. Nowe rzeczy zespół zapowiada jeszcze przed Open’erem.

Sorja Morja przeszła długą drogę od swoich synth-popowych początków do roli jednego z najciekawszych młodych gitarowych zespołów w Polsce. Ich debiutancki album zatytułowany "Sorja", to oparte na gitarach brzmienie inspirowane minimalistycznym post-punkiem i ścieżkami dźwiękowymi gier RPG. "Sorja" składa się z dziesięciu krótkich kompozycji - minimalistycznych w aranżu, ale obfitych w treść. Utwory zostały nagrane podczas zaledwie kilku sesji w studiu Michała Kupicza oraz w domach rodzinnych członków zespołu, praktycznie bez uprzednich prób. Ostateczny kształt albumu zespół ustalił przez internet, ale koncerty grają na żywo.

Pochodzące z Bydgoszczy neofolkowe Panieneczki od kilku lat pasjonuje historia ziemi kujawskiej. Szeroko pojęte sprawy damsko-męskie oraz zamążpójście, będące głównym tematem zainteresowań niegdysiejszych Kujawianek, stały się motywem przewodnim ich debiutanckiej EP-ki.

Czerwone Świnie nie istnieją ironicznie ani nie są przedsięwzięciem teatralnym, choć z tą dziedziną sztuki mają z racji składu osobowego wiele wspólnego. Bo na czele Czerwonych Świń stoi Monika Strzępka, najważniejsza polska reżyserka teatralna i Paweł Demirski, ceniony dramaturg działający z nią w artystycznym duecie. Skład punkowego projektu uzupełnia Tomik Grewiński i Tomek Sierajewski. Pierwsza płyta zespołu "BASTA DZIWKO" ukaże się we wrześniu 2018 r.

Dwa lata po doskonale przyjętym przez europejską krytykę debiutanckim albumie, Resina powraca z osobistym, "pełnym napięcia i porywającym" wydawnictwem pt. "Traces", którego premiera nastąpi w dniu jej koncertu na Open'erze. Wspomniany pierwszy album Resiny ukazał się we wrześniu 2016 i jest owocem eksperymentów łączących wiolonczelę z elektroniką. Resina wielokrotnie udowodniła, że doskonale potrafi połączyć te struktury podczas występów na żywo.

Choć może nie zdajecie sobie z tego sprawy, Kasai widzieliście na scenie wiele razy, i zawsze były to tłumnie odwiedzany koncerty. Od wielu lata Kasai jako Kasia Piszek towarzyszy na scenie m.in. Brodce, Arturowi Rojkowi czy Novice. Teraz ta warszawska wokalistka, pianistka, kompozytorka, autorka tekstów, a także producentka planuje swój solowy start. Aktualnie pracuje nad debiutanckim albumem, którego premiera zaplanowana jest na jesień 2018 roku. Podczas Open'er Festival prapremierowo zaprezentuje większość kompozycji.



MALCOLM to elektroniczny duet stworzony przez Łukasza Zielińskiego (VACOS) i Williama Malcolma (NIGHTRUN87). Ich mroczny, w pełni hardware'owy live act prowadzi w daleką podróż analogowych brzmień syntezatorów i maszyn perkusyjnych. Debiutancki album "Lost Reflections" będzie miał swoją premierę w drugiej połowie 2018 roku.

Leon to DJ z ponad 15-letnim stażem, który w tym czasie nie tylko nieprzerwanie występuje w klubach w Polsce i za granicą, ale również kreuje i współtworzy programy wielu uznanych wydarzeń związanych z muzyką elektroniczną. Obecnie jest rezydentem warszawskiego klubu Smolna gdzie pojawia się systematycznie w różnych odsłonach muzycznych - od głębokich odmian techno po brzmienia deep house’owe.