OFF Festival: Kult zagra "Spokojnie"

Program tegorocznego OFF Festivalu jest coraz bogatszy. Oprócz Kultu, który zagra swój album "Spokojnie", wystąpią również Unsane, Good Night Chicken, MIN t oraz tęskno.

Kult zagra po raz pierwszy w całości płytę "Spokojnie"

Kult gra "Spokojnie"

"Spokojnie", trzeci album zespołu, to zdaniem wielu najwybitniejsze dzieło Kultu i Kazika Staszewskiego. Muzyka dojrzała, oryginalna i przejmująca, postpunkowa, światowa, ale na swój sposób swojska, do tego niosąca mądre, ponadczasowe teksty. "Arahja" to prawdopodobnie najlepsza w historii polskiej muzyki popularnej metafora konfliktu rozdzierającego nasz kraj, nasze miasta, nas samych. "Do Ani" to natomiast jedna z najpiękniejszych rodzimych piosenek miłosnych. "Patrz" - styk państwa i religii to temat, który bynajmniej się nie zdezaktualizował. "Tan" - żyjemy po to, by pracować, czy pracujemy, by żyć? Od wydania "Spokojnie" minęło 30 lat, ale tu każde słowo, każdy dźwięk wciąż mają swoją wagę. Po raz pierwszy w historii zespół wykona tę płytę w całości na żywo.

Wideo KULT - Arahja [OFFICIAL AUDIO]

Unsane

Unsane mają za sobą dobry rok. Ukazał się nowy, znakomity album "Sterilize", któremu towarzyszyła przyjęta entuzjastycznie trasa, a polska wytwórnia Antena Krzyku wydała podwójny album "Shattered, Flattered & Covered - A Tribute To Unsane" na którym nowojorskiej grupie pokłoniło się nowe pokolenie adeptów hałasu. Takich hołdów nie składa się byle komu, ale Unsane to przecież zjawisko kultowe, zespół który jak żaden inny potrafi połączyć intensywność Swans, agresję nowojorskiego hardcore’a i ciężar metalu.



Wideo Unsane - Aberration

Good Night Chicken

Czy da się surfować w garażu? Owszem, w Bydgoszczy można. Artur Kujawa i Tomasz Gołda pod niepoważnym szyldem Good Night Chicken proponują zupełnie poważną, choć pełną energii i radości z grania, muzykę, w której noise rock płynie pod rękę z surowymi naleciałościami. Jest melodyjnie i hałaśliwie zarazem, i trudno sobie wyobrazić fana muzyki gitarowej, który mógłby się oprzeć urokowi ich nowej płyty, zatytułowanej "You Like The Taste, Don't You".

Wideo Good Night Chicken - The Silver Paint

MIN t

Martyna Kubicz ma klasyczne wykształcenie muzyczne i doświadczenie aktorskie, ale jako MIN t stawia na muzykę współczesną w formie i treści, i nie odgrywa przy tym żadnej roli. Jej debiutancki album "Assemblage", wydany pod koniec 2017 roku, przyniósł jej m.in. nominację do Nagrody GaMa oraz miejsce w finale organizowanego przez "Gazetę Wyborczą" konkursu Sanki. Nic dziwnego - to wybuchowa mieszanka porywającego r’n’b i mrocznej, gęstej elektroniki. Są tu i taneczne rytmy, i progresywne, odważne aranżacje. Jest wszystko, czego potrzeba, by widzieć w MIN t jedną z największych nadziei polskiej sceny.



Wideo MIN t - Motion

tęskno

Wspólny projekt Joanny Longić i Hani Rani. Pierwsza z nich dała się poznać jako połowa Bemine, elektroniczno-onirycznego duetu współtworzonego z Tobiaszem Bilińskim (Coldair). Rani z kolei - czyli Hanna Raniszewska - jest pianistką, która para się zarówno muzyką klasyczną, jak i popularną, współpracując m.in. z Domowymi Melodiami, albo z Dobrawą Czocher brawurowo reinterpretując utwory Grzegorza Ciechowskiego. Co robią razem? "Piszemy piosenki po polsku, łącząc brzmienia, melodie i dźwięki za którymi nam tęskno".

Wideo tęskno : kombinacje

Podczas tegorocznej edycji OFF Festivalu wystąpią również wcześniej ogłoszeni: M.I.A., Charlotte Gainsbourg, Ariel Pink, Grizzly Bear, Zola Jesus, Jon Hopkins Live, Aurora, Turbonegro, Clap Your Hands Say Yeah z płytą "Some Loud Thunder", Marlon Williams, John Maus, ...And You Will Know Us by the Trail of Dead grają "Source Tags & Codes", Big Freedia, David August, Egyptian Lover, Le Mystere Des Voix Bulgares (The Mystery of the Bulgarian Voices), Oxbow, Bishop Nehru, King Ayisoba, Housewives, Chastity Belt, Or:la, Jacques Greene, Harry Merry, Gary War, coL,The Brian Jonestown Massacre, The Mystery Lights, DJ Paypal & DJ Taye, Wednesday Campanella, Sensations’ Fix, Hańba!, Furia, The Como Mamas, Coals, Moses Sumney, Yasuaki Shimizu, Yellow Days, Legendarny Afrojax, Adam Strug, ARRM, Wojciech Bąkowski, Nanook Of The North, Bass Astral x Igo, Sorja Morja, Skalpel Big Band oraz Sonbird.